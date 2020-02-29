Американский "Новичок". В иранском досье появилась иммунолог «Мэри» с коронавирусом

Автор:

Кучер Егор

Коронавирус продолжает своё шествие по планете. Потенциально опасными для посещения уже объявлены Италия, Иран и Южная Корея. По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заражённых коронавирусом за пределами Китая превысило 3470 человек, скончались 54 человека, а масштабы заболевания коронавирусом в Иране "могут быть шире, чем мы думаем".

Число жертв коронавируса в Италии достигло 17, количество инфицированных увеличилось до 650 человек, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Франция подтвердила ещё 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 38. Первый случай коронавируса уже зафиксирован в Северной Ирландии. Пять новых случаев заражения — в Швеции. Наконец, число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44. Всё это сообщалось в один день — 27 февраля.

Когда мировые СМИ с помпой сообщают о коронавирусе в Италии, складывается впечатление, что на сегодня после Китая эта страна — самое опасное место с точки зрения потенциального инфицирования. Но это не так. Власти Ирана 19 февраля сообщили о первых случаях заражения. Почти за 10 дней число заболевших достигло 245, скончались по крайней мере 26 человек, что значительно больше, чем в Италии.

Парадоксальным образом в число первых заболевших вошли влиятельные иранские чиновники. Уже известно о смерти одного из них, анализ на коронавирус дал положительный результат ещё у троих. Однако настоящим потрясением для иранцев стало неожиданное заболевание вице-президента Ирана по делам женщин и семьи, борца за права представительниц прекрасной половины человечества, борца против гегемонии США, доктора медицинских наук, иммунолога, писателя и общественного деятеля Масуме Эбтекар, прозванной на Западе "иранской Мэри".

Мэри на карантине

По сообщениям иранских СМИ, анализ Масуме Эбтекар на коронавирус 27 февраля дал положительный результат. Вице-президент сдала анализы ещё в среду, их результат был получен в четверг утром. После получения данных иранская Мэри изолировала себя от общества и осталась на домашнем карантине.

Неожиданное заболевание коронавирусом вице-президента Ирана по делам женщин и семьи, иммунолога, писателя и общественного деятеля Масуме Эбтекар стало настоящим потрясением для иранцев. Фото: Ahmed Halabisaz / Globallookpress

"С учётом некоторых признаков заражения госпожи Эбтекар коронавирусом был проведён анализ, который оказался положительным", — сообщила агентству IRNA советник вице-президента.

Заболевание Эбтекар стало уже четвёртым случаем коронавируса у иранских чиновников. Ранее из-за коронавируса в возрасте 81 года умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи. Затем вирус подтвердился у заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи. Примечательно, что незадолго до этого он с недоверием комментировал сообщения СМИ об эпидемии, заявляя, что угроза вируса серьёзно преувеличена.

Коронавирус вскоре был выявлен у главы комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннура.

"Мой тест на коронавирус положительный. Надеюсь, что скоро наше государство при поддержке народа сможет очистить от коронавируса страну", — приводят его слова СМИ Ирана.

Наконец, четвёртым заразившимся оказался депутат Меджлиса Махмуд Садеки.

Сейчас, когда коронавирус продолжает распространяться по планете, в поражении им Ирана как будто нет каких-то особенных фактов. Вирус терзает Китай, Южную Корею, активизировался в Европе. Однако есть существенное "но": ни в одной из всех стран, объявивших о резком росте числа заболевших, коронавирусом не заразился ни один чиновник. И уж тем более ни один из вице-президентов. И никто из представителей элиты не умер. В Иране же ситуация развивается именно по такому сценарию.

Иран в настоящий момент устами всех своих руководителей уже объявил настоящий джихад против коронавируса. Фото: Ahmed Halabisaz / Globallookpress

Скептики уже говорят о том, что Иран — далеко не самая благополучная страна исламского мира. Однако как быть с Ливией, которая лежит в руинах? Или с Сирией, где всё ещё продолжаются боевые действия? И при этом именно Ирану почему-то якобы не хватает защитных масок или клиник для карантина, якобы не проводится никакой государственной политики по защите от коронавируса. Так говорят критики Ирана, но они неправы.

Иран в настоящий момент устами всех своих руководителей уже объявил настоящий джихад против коронавируса. Президент Ирана Хасан Рухани призвал всех граждан избегать поездок и массовых собраний, чтобы предотвратить распространение болезни. Как же так получилось, что зараза теперь поражает иранскую элиту, но не трогает госслужащих в других странах, сообщающих о вспышках вируса?

Бельмо на глазу

Следует иметь в виду, что Иран — не просто исламская страна на Ближнем Востоке. Иран — крупнейший геополитический игрок, основной соперник многих своих соседей по региону (особенно Израиля и Саудовской Аравии), а также главный ближневосточный противник США. Кроме этого, в отношении Ирана действуют наиболее жестокие американские санкции.

В конце 2019-го и начале 2020 года Ближний Восток стоял на пороге настоящей горячей войны с Ираном после убийства американцами генерала Касема Сулеймани и ответных ударов Тегерана по двум американским военным базам в Ираке. Сейчас Иран продолжает страдать от жёстких санкций и нефтяного эмбарго со стороны США и их союзников. Тегеран теперь в отместку за это официально отказался от условий СВПД — Совместного всеобъемлющего плана действий, который стал результатом многолетних переговоров "шестёрки" международных посредников по ядерной программе Ирана.

Отказ также стал реакцией Тегерана на односторонний выход США из СВПД после того, как президент Дональд Трамп назвал это соглашение вредным для Америки. Вашингтон также официально призвал европейские страны разорвать договор с Ираном, но они не пошли на это. Причина — крайняя зависимость Европы от иранской нефти, которая, как мы теперь знаем, тайком всё же поставляется на танкерах в обход санкций США. Кроме этого, в Великобритании и Франции говорят, что инспекторы МАГАТЭ сообщали до недавних пор о чётком соблюдении Ираном условий СВПД, то есть иранская ядерная программа стала мирной.

США в одностороннем порядке вышли из СВПД после того, как президент Дональд Трамп назвал это соглашение вредным для Америки. Фото: White House / Globallookpress

США продолжают заявлять, что Иран угрожает американцам даже просто фактом своего существования. У Вашингтона в этом есть немало единомышленников. Почва для неприятия Ирана у них во многом основана на религиозных различиях. Иран наряду с Ираком является основным государством шиитской ветви ислама. Противники шиитов — сунниты — проживают в Саудовской Аравии, Турции, Кувейте, Афганистане, странах Северной Африки: Египте, Марокко и Тунисе. Одним словом, среди соседей Ирана есть желающие воткнуть ему нож в спину. Достаточно хотя бы вспомнить, как Саудовская Аравия, повинуясь воле США, предоставила американцам свои военные базы, а затем и сама была атакована, предположительно, иранскими беспилотниками.

Однако при чём тут коронавирус и иранская Мэри?

Смертельное рукопожатие

Совершенно очевидно, что США не смогли даже при помощи своих верных союзников свергнуть крепкий традиционный и консервативный шиитский режим в Иране. Очевидно также, что Иран продолжает обходить американские санкции, а также возобновил свою ядерную программу. Фактом является и то, что США не идут и не пойдут на открытую войну с Ираном, если даже после иранской атаки американских баз в Ираке в администрации Трампа просто "утёрлись".

Иранская Мэри Масуме Эбтекар — женщина непростая. Она достаточно хорошо известна в исламском мире. Как и многие нынешние иранские чиновники, она хорошо знает и понимает Запад. Эбтекар училась в средней школе в США, после чего вернулась в Иран и получила на родине высшее образование, защитив докторскую диссертацию по иммунологии.

В 1979 году Эбтекар была пресс-секретарём для студентов, которые взяли в заложники дипломатов в американском посольстве, как раз тогда пресса дала ей прозвище "Мэри". Путь Эбтекар в большую власть начался в 1997 году, когда новоизбранный президент Мохаммад Хатами назначил её вице-президентом. Эбтекар затем основала первую в Иране Женскую партию и начала борьбу за экологию. Она является автором целого ряда книг по медицине, защите окружающей среды и жизни женщин в Иране.

Интересны и политические взгляды иранской Мэри. Ещё в 2007 году она дала интервью российскому изданию "Эксперт", где она говорила:

Америка должна признать Иран как важнейшую страну в регионе, как равного. И тогда всё будет хорошо.

А вот как Эбтекар ответила на вопрос о том, хочет ли исламский мир господства:

"Нет. Он хочет оставаться собой и быть признанным как равноценный партнёр и член международного сообщества… западная цивилизация не готова оценить другие цивилизации, вклад ислама в мировую культуру, науку".

Франция. 30 ноября 2015 года. Президент Франции Франсуа Олланд приветствует вице-президента Ирана Масума Эбтекара на Парижской конференции ООН по изменению климата COP21. Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Между тем мнение о том, что все иранцы представляют собой единый форпост против США — ошибочно. В Иране до сих пор есть и прозападные настроения, многие иранцы имеют тесную связь с иранской диаспорой на Западе, власти страны не препятствуют этим контактам. Политологи всерьёз говорят о том, что рано или поздно Иран способен совершить резкий поворот в западную сторону.

Возвращаясь к коронавирусу, можно сказать, что заражение им иранской Мэри теперь уже не выглядит таким случайным. США не смогли силой сменить режим в Иране, подорвать правящую элиту. Однако теперь, когда от вируса начали умирать иранские чиновники, нет ничего проще. Ведь вирусом можно заразиться, просто пообщавшись с его носителем. Даже от рукопожатия.

США выгодно представить своих противников международными изгоями. Таким изгоем сегодня стал Китай — основной экономический противник США. Такой страной теперь в глазах "цивилизованного" западного мира должен стать и Иран.

Зачем применять "Новичок" или радиоактивный полоний-210, если достаточно одного безобидного рукопожатия — и желаемое случилось? Более того, распутать такое убийство будет просто невозможно, и никто не будет никого обвинять с трибуны СБ ООН. Сегодня такая политика со стороны США в отношении Ирана выглядит более чем оправданной. И именно поэтому ни в какой другой стране мира коронавирусом не заболел ни один из членов правительства или депутатов, но такое почему-то повально происходит в Иране.