Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией

Американский военный самолет Boeing OC-135B совершил разведывательный полет над территорией нашей страны. Портал PlaneRadar приводит скриншот, на котором американский "Боинг" запечатлен в районе Читы.

Отметим, что перелет самолета в российском воздушном пространстве благодаря Договору об открытом небе. Данный документ был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств, являющихся членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соглашения позволяет самолетам странам-участницам совершать регулярные разведывательные полеты над территорией других входящих в него государств. Данные полеты осуществляются с целью снижения градуса международного военного напряжения и сбора сведений о военной активности участников Договора.

Авиационные ресурсы указывают бортовой номер "Боинга" совершившего полет над Россией: 61-2670.