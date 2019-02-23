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Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией

23 февраля 2019, 06:54  •  231 • Политика
Американский военный самолет Boeing OC-135B совершил разведывательный полет над территорией нашей страны. Портал PlaneRadar приводит скриншот, на котором американский "Боинг" запечатлен в районе Читы.
Отметим, что перелет самолета в российском воздушном пространстве благодаря Договору об открытом небе. Данный документ был подписан 24 марта 1992 года представителями 23 государств, являющихся членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Соглашения позволяет самолетам странам-участницам совершать регулярные разведывательные полеты над территорией других входящих в него государств. Данные полеты осуществляются с целью снижения градуса международного военного напряжения и сбора сведений о военной активности участников Договора.
Авиационные ресурсы указывают бортовой номер "Боинга" совершившего полет над Россией: 61-2670.
08:00 мск.
Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.

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