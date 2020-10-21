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Американский профессор выдала совет, как заставить сомневающихся сделать прививку от COVID-19

21 октября 2020, 00:55  •  16 • В мире
Советница британского правительства, американский профессор Хейди Ларсон убеждена, что британцев, которые сомневаются в необходимости прививки от коронавируса, можно убедить одним способом. А именно - продемонстрировать вакцинацию на королеве.
Британцев, отказывающихся от прививки, хотят уговорить. Свой совет, как властям добиться согласия общества на прививки, выдала советница Даунинг-стрит, американский профессор Хейди Ларсон.
По её словам, важнейшую роль в этом может сыграть королева Елизавета II. Поскольку королева вызывает уважение граждан, её вакцинация может развеять опасения подданных.
Она отметила, что из 94-летней королевы вышел бы отличный пример для подражания.
При этом, добавила профессор, пока нет ответа, согласится ли на такое официальный Лондон.
"Возникает большой вопрос, будет ли она прививаться. Это может вызвать проблемы. Я думаю, что дворцу придётся решить для себя, хотят ли они рискнуть и использовать новую вакцину на королеве. Или они хотят держать её в изоляции? Им придётся взвесить эти риски. Так что мне не хотелось бы ставить её в затруднительное положение, но её голос важен", - заявила Ларсон в беседе с The Times.
Она также добавила, что для коллективного иммунитета, вероятно, понадобится сделать прививку 80% населения. Однако, признала профессор, есть граждане, которые не готовы прививаться от COVID-19.

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