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Американский профессор призвал США признать Крым ради "великой сделки"

28 ноября 2019, 01:09  •  90 • Политика
Эксперт, председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя статью The National Interest о смирении с русским Крымом в США, согласился: в Вашингтоне давно всё понимают, но продолжают транслировать свой миф, который они поддерживают ради "Украины - анти-России". Между тем американский профессор призвал США признать Крым ради "великой сделки".
Американский профессор Лайл Голдстайн в статье для The National Interest настаивает, что США должны пересмотреть своё отношение к Крыму и смириться с тем, что присоединение полуострова к России не изменить. Колонка автора называется "Война на Украине должна закончиться".
Автор напоминает об исторической общности Крыма и России, а также подчёркивает, что на протяжении всего постсоветского периода именно в Крыму находилась русская военно-морская база. Москва никогда не отказывалась от территории и считала Крым ключевой областью национального интереса. Да и страны ЕС уже не могут жить в условиях санкционной борьбы. Словом, пора что-то менять.
Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот материал американского профессора лишь первая "ласточка". Позже будут другие подобные статьи, поскольку у людей, профессионально занимающихся темой, есть правильное понимание - "всё, что произошло в 2014 году, было совершенно объективно, носило законный характер". С другой стороны, наш оптимизм должен быть сдержанным, поскольку многое сегодня зависит от сиюминутной политической обстановки.
"Вместо права и логики работают политические технологии - а они сегодня направлены на то, чтобы поддерживать миф о незаконности того, что произошло в Крыму, ради того, чтобы сделать из Украины анти-Россию", - резюмировал Иоффе.
Добавим, свою роль в понимании США о русском Крыме наверняка играет и другой тезис американского профессора. В своей колонке он дал понять, что дальнейшее противостояние может привести к ядерной войне. Если же США смогут пойти на "великую сделку" с Россией, трагедии для всего мира удастся избежать.
Материалов о русском Крыме, действительно, становится больше. Как писали сегодня "Утро.ру", одна из главных компаний в США - Apple, указала в своих приложениях, что территория полуострова принадлежит не Украине. И разрешения на это ни у кого не спрашивала.

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