Американский профессор Лайл Голдстайн в статье для The National Interest настаивает, что США должны пересмотреть своё отношение к Крыму и смириться с тем, что присоединение полуострова к России не изменить. Колонка автора называется "Война на Украине должна закончиться".

Автор напоминает об исторической общности Крыма и России, а также подчёркивает, что на протяжении всего постсоветского периода именно в Крыму находилась русская военно-морская база. Москва никогда не отказывалась от территории и считала Крым ключевой областью национального интереса. Да и страны ЕС уже не могут жить в условиях санкционной борьбы. Словом, пора что-то менять.

Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот материал американского профессора лишь первая "ласточка". Позже будут другие подобные статьи, поскольку у людей, профессионально занимающихся темой, есть правильное понимание - "всё, что произошло в 2014 году, было совершенно объективно, носило законный характер". С другой стороны, наш оптимизм должен быть сдержанным, поскольку многое сегодня зависит от сиюминутной политической обстановки.

"Вместо права и логики работают политические технологии - а они сегодня направлены на то, чтобы поддерживать миф о незаконности того, что произошло в Крыму, ради того, чтобы сделать из Украины анти-Россию", - резюмировал Иоффе.

Добавим, свою роль в понимании США о русском Крыме наверняка играет и другой тезис американского профессора. В своей колонке он дал понять, что дальнейшее противостояние может привести к ядерной войне. Если же США смогут пойти на "великую сделку" с Россией, трагедии для всего мира удастся избежать.

Материалов о русском Крыме, действительно, становится больше. Как писали сегодня "Утро.ру", одна из главных компаний в США - Apple, указала в своих приложениях, что территория полуострова принадлежит не Украине. И разрешения на это ни у кого не спрашивала.