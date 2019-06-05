Американский профессор предположил, где холодная война между Россией и США может перейти в "горячую" фазу

Эпоха новой холодной войны, начало которой положили события 2014 года, имеет заметные отличия от старого глобального противостояния. По словам Легвольда, во времена Советского Союза холодная война не слишком мешала экономическим связям: напряжение создавалось в политической и военной плоскости.

В настоящее же время в противостоянии максимально используются именно экономические рычаги воздействия. При этом опасность вооружённого конфликта достаточно высока, отметил профессор. И произойти он может не на Ближнем Востоке. Скорее всего, местом битвы станет Европа, а конкретно - Украина. Никакого отношения к озабоченности США, что "Россия может отнять территории у Эстонии", это не имеет.

В беседе с журналистом "РИА Новости", которая прошла на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, профессор предположил ещё один возможный вариант: новый кризис может случиться на территории Белоруссии, а также в другом регионе "между НАТО и Россией".

Избежать этого столкновения можно только в том случае, если повысится уровень доверия между Москвой и Вашингтоном. При этом, отметил Легвольд, России придётся столкнуться сразу с "тремя российскими политиками", проводимыми США.

"Ведь есть сам (президент США Дональд - ред.) Трамп, есть конгресс, где основной упор делают на санкциях, и есть Госдеп, Пентагон и другие ведомства", - отметил профессор.

Ещё не так давно, в 1990-е годы, обе страны на высшем уровне обсуждали идею евроатлантического сообщества, охватывающего территории от Ванкувера до Владивостока. Сегодня эта идея профессору кажется просто фантастикой: Россия и США снова "заморожены в новой холодной войне".