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Американский профессор об ошибке США: "Думали, можем встать у Путина на пороге"
08 марта 2022, 16:35 • 142 • Политика
Американский профессор из университета Чикаго Джон Миршаймер рассказал об ошибке США "Мы думали, что можем встать у Путина на пороге".
Миршаймер заявил, что украинский кризис устроили США и НАТО, когда попытались перетянуть на свою сторону Украину. По его словам, для русских такой вариант, естественно, был неприемлемым. Это всё равно что если бы Китай вступил в военный союз с Канадой и Мексикой. США в этом случае тоже не сидели бы на месте, а действовали по доктрине Монро
- отметил профессор.
Он открыто назвал действия Америки в ситуации с Украиной - провокацией.
Напомним, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал США и НАТО дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восток (в том числе - на Украину), а также отвести натовские силы на позиции, которые западный военный блок занимал в 1997 году. В случае отказа Путин обещал предоставить военно-технический ответ. Запад ожидаемо ответил отказом. После этого Москва признала ДНР и ЛНР, а затем объявила о проведении военной операции на Украине.
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