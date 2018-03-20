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Американский Принстон наложил руки на "Нобелевскую премию по математике"

20 марта 2018, 23:54  •  16 • В мире
Канадский математик Роберт Ленглендс, занимающий пост профессора в Институте перспективных исследований Принстонского университета, стал лауреатом одной из крупнейших наград, которую может получить математик - Абелевской премии.
Неформальную "Нобелевскую премию по математике" получил в этом году 81-летний профессор математики Роберт Ленглендс. Он удостоился норвежской Абелевской премии за свою работу, направленную на установление связей между теорией чисел и гармоническим анализом.
Церемония вручения почетного приза - возможно, одного из самых престижных, который может получить математик, - произошло во вторник, 20 марта, в Норвежской академии наук и литературы. Ленглендс стал лауреатом премии благодаря совместному решению Международного математического союза и Европейского математического общества.
В настоящее время Ленглендс работает в американском штате Нью-Джерси, хоть является уроженцем Канады. Свою степень магистра он получил в Университете Британской Колумбии, докторскую - в Йельском университете. Произошло это в 1958 и 1960 годах соответственно. В ходе своей вполне успешной преподавательской карьеры профессор Ленглендс занимал должности как в своей альма-матер, Йельском университете, так и в Принстоне.

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