Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
Главная / Политика

Американский посол "великодушно" отказался от "Спутника V"

28 декабря 2020, 06:15  •  48 • Политика
Посол США "великодушно" отказался от предложения МИД РФ привиться российской вакциной. По его словам, он не хотел бы забирать дозу, предназначенную для гражданина России.
Американский посол в России Джон Салливан отказался от предложения привиться от коронавируса нашей вакциной "Спутник V". Ранее с таким предложением к дипломату обратился российский МИД. Так, Салливану, который пожелал на Новый год от Санты вакцину от коронавируса, предложили наш препарат.
Однако в американской дипмиссии решили отвергнуть это предложение.
В ответе пресс-атташе посольства США в РФ Ребекки Росс говорится, что посол благодарит российский МИД за предложение привиться "Спутником V", однако отвергает его.
"[Он ] не хотел бы забирать дозу "Спутник V", предназначенную для гражданина России", - объяснили в дипмиссии.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своём решении привиться от коронавируса. Он пояснил, что перед принятием решения глава государства ждал завершения формальных процедур.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
27 декабря 2020, 22:55
Мировая элита подготовила план уничтожения России: Михеев расшифровал "трескотню о прорыве"
28 декабря 2020, 00:45
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказался о "всероссийской болезни"
27 декабря 2020, 22:55
"Бла-бла-бла и всякая чушь": Блогер показал разоблачительную новогоднюю речь Зеленского
27 декабря 2020, 22:55
Русские организовали 18 тысяч угроз НАТО: Баранец подкинул Столтенбергу идею для обвинений
28 декабря 2020, 02:35
Песков дал ответ на "рейдерскую атаку" на "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
26 декабря 2020, 01:05
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Филипова в Сирии
24 декабря 2020, 02:20
«Пока РФ усохнет, Украина два раза сдохнет»
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
22 декабря 2020, 23:45
Им мозги, видать, хлоркой с наждачкой промывают...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.