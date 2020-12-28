Американский посол "великодушно" отказался от "Спутника V"

Американский посол в России Джон Салливан отказался от предложения привиться от коронавируса нашей вакциной "Спутник V". Ранее с таким предложением к дипломату обратился российский МИД. Так, Салливану, который пожелал на Новый год от Санты вакцину от коронавируса, предложили наш препарат.

Однако в американской дипмиссии решили отвергнуть это предложение.

В ответе пресс-атташе посольства США в РФ Ребекки Росс говорится, что посол благодарит российский МИД за предложение привиться "Спутником V", однако отвергает его.

"[Он ] не хотел бы забирать дозу "Спутник V", предназначенную для гражданина России", - объяснили в дипмиссии.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин может в обозримом будущем объявить о своём решении привиться от коронавируса. Он пояснил, что перед принятием решения глава государства ждал завершения формальных процедур.