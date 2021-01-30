Американский посол "отменил" перезагрузку отношений США и России. Без Навального не обошлось

Американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью "Дождю", что двусторонним отношениям России и США не требуется перезагрузка.

Он обратил внимание, что между нашими странами существуют разногласия и нынешнее состояние российско-американских связей во многом оставляет желать лучшего, однако в целом всё не так плохо, если сравнивать с периодом холодной войны.

Так, державы взаимно поддерживают диалог, а Вашингтон при этом неоднократно подчёркивал, что отношения с РФ очень важно сохранять, вопреки политическим расхождениям, заметил дипломат.

Он, в частности, указал на позитивный исход консультаций по поводу Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, Салливан коснулся истории с блогером Алексеем Навальным. Он констатировал, что данная тема не входит в сферу американо-российских отношений, однако сложившаяся ситуация должна иметь международное обсуждение, в том числе между Россией и США.