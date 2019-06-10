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Американский посол пробудет в России несколько месяцев: СМИ сообщили о скором отъезде Джона Хантсмана
10 июня 2019, 20:24 • 66 • Политика
Американский посол Джон Хантсман готов вернуться в США уже до конца этого года. Об этом сообщает Atlantic со ссылкой на источники.
Американский посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года. Информацию об этом сообщает издание Atlantic со ссылкой на собственные источники. Отметим, что еще в прошлом году стало известно об онкологическом заболевании Хантсмана. Сообщалось, что он тайно ездил в Штаты и делал там операцию. Сейчас некоторые предполагают, что возвращение связано именно с тем, что мог возникнуть рецидив.
Но другие собеседники издания говорят о том, что попытка Хантсмана вернуться обратно в США связана не с болезнью, а с политическими амбициями – посол намерен побороться за пост губернатора штата Юта.
Отметим, что Хантсман сейчас известен неоднозначными заявлениями. Он то в восторге от России, то начинает яростно критиковать действия Кремля.
Ранее, напомним, американский посол в России Джон Хантсман призвал стороны помнить о важности адекватного и открытого диалога. Он отметил в своем Twitter, что сейчас в отношениях обоих государств наступила "напряженность".
При этом буквально в апреле Хантсман запугивал Россию двумя авианосцами США. Они – это "сто тысяч тонн дипломатии", заявил он, добавив, что авианосцы напоминают России, что она должна незамедлительно "прекратить дестабилизирующую деятельность".
В российском МИД тогда отреагировали на его заявление и посоветовали американской стороне учить историю.
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