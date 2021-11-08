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Американский политолог возложил на США ответственность за ухудшение отношений с Россией

08 ноября 2021, 09:35  •  109 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Международная политика может стать темой ближайшей встречи Путина и Байдена
Двусторонние отношения России и США сегодня оставляют желать лучшего. По версии профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, основную ответственность за ухудшение ситуации несет Белый дом. Он уверен, что в ближайшей перспективе улучшить политический климат между Москвой и Вашингтоном не получится.
Безусловно, проблематика международных отношений станет одной из главных тем потенциального саммита лидеров двух государств. По словам эксперта, встреча с участием Владимира Путина и Джо Байдена уже готовятся, однако пока стороны держат в тайне время, место и будущих переговоров.
Миршаймер отметил, что добиться улучшения международных отношений Байдену будет весьма проблематично, даже если он этого захочет. Дело в том, что у президента США сегодня очень много проблем в международной политике. Политолог уверен, что американский президент больше занят Китаем.
Он также назвал причины ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Эксперт подчеркнул, что Кремль негативно относится к постоянным попыткам расширить Евросоюз и НАТО, передвигая границы союзников США все ближе к России.
Основными точками, приведшими к негативной ситуации, по словам политолога, стали конфликты в Грузии и на Украине. Они возникли после "цветных революций", организованных американцами. Еще одна причина – желание Белого дома сделать мир однополярным, где бы доминировало США.
К слову, ранее в США назвали способ, как вытеснить Россию из Черного моря. Американский военный призвал НАТО завезти в регион новое оружие.

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