Американский политолог предупреждает: возвращать Приднестровье сейчас не время

В Кишинёве всерьёз решили, что через год – полтора Приднестровье будет в составе Молдовы. Это не устаёт повторять новый премьер-министр Майя Санду во время зарубежных визитов, об этом частенько говорит и сам президент Молдовы Игорь Додон. Он уверен, что благодаря «политике малых дел», которую будет проводить Молдова, очень скоро удастся добиться реинтеграции Приднестровской Республики.

Однако аналитик вашингтонского Фонда Jamestown, американец румынского происхождения Владимир Сокор считает, что Кишинёв слишком торопится и в ближайшее время не нужно поднимать вопрос реинтеграции.

По его мнению, у Молдовы просто нет возможности ассимилировать в обозримой перспективе Приднестровье, которое вот уже почти 30 лет живёт своей независимой жизнью.

«Ускорение урегулирования – это неверное со всех точек зрения понятие! Республика Молдова не в состоянии абсорбировать Приднестровье. Ускорение политического урегулирования, то есть, реинтеграция Республики Молдова и Приднестровья, приведёт к полной дезорганизации государства, а кроме того, безусловно, радикальным образом изменит в стране баланс политических сил», – заявил аналитик в интервью радиостанции Europa Libera.

Поэтому, считает Сокор, нельзя соглашаться на предложение ОБСЕ и России провести в ближайшее время заседание в формате «5 + 2», на котором стороны занялись бы обсуждением политического урегулирования. Даже если на этом будут настаивать представители ОБСЕ и ЕС.

Что касается правящей парламентской коалиции, то ей ни в коем случае нельзя сейчас пытаться решать вопросы политического урегулирования приднестровского конфликта, и, уверен американский политолог, президент Молдовы это должен понимать.

«Официальный Кишинёв в лице президента Игоря Додона и премьер-министра Майи Санду вряд ли будут приветствовать подобную перспективу. Г-н Додон предельно конкретно заявил, что политические переговоры необходимо приостановить, как минимум, на год. Поднимать сейчас проблему политического урегулирования – значит подвергать рискам правящую коалицию, которая может расколоться, а г-н Додон этого вовсе не хочет. С точки зрения г-на Додона, «малые шаги» нужно продолжать, но стоит воздержаться от любых попыток политического урегулирования. Это сейчас не только невозможно, но и опасно, так как может разъединить коалицию», – предупреждает Сокор.