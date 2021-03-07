Американский политолог назвал главное заблуждение Вашингтона по поводу России

Россию не следует рассматривать как слабую страну. Администрации Байдена придётся считаться с сильным и самодостаточным соперником. Об этом заявил глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински, чьё мнение опубликовало издание The Hill.

"Если администрация намерена разработать мудрую и более стратегическую политику в отношении России, она должна рассматривать положение и поведение страны такими, какие они есть, а не предполагать, что они порождены каким-либо структурным упадком или какой-либо другой ошибочной предпосылкой. Понять Россию - это не значит принять её, а скорее рассматривать её такой, какая она есть, а не такой, какой хотел бы Вашингтон", - указал Джошуа Хумински. Материал, который вышел под его именем, так и озаглавили: "Как думать о России".

Даже после распада Советского Союза и переходного периода при Борисе Ельцине интересы безопасности Москвы сохранялись. Единственное, что изменилось, - это преследование этих интересов с той же относительной силой, что и до окончания холодной войны. Как заметил американский политолог, Путину удалось поддержать политику преследования основных политических интересов Москвы даже в условиях послеельцинского хаоса.

"История России уходит корнями за пределы Советского Союза, равно как и географическая напряжённость и опасения по поводу безопасности, с которыми столкнулась Москва, о чём многие официальные лица в Вашингтоне должны помнить. Более того, возлагать всё на плечи Путина - значит, предполагать, что Соединённые Штаты и Европа могут просто переждать режим. Это ошибочное предположение, которое может ухудшить отношения с Россией", - добавил автор.

Конечно, как указал Хумински, президент России Владимир Путин однажды покинет свой пост. Но его уход не будет означать, что интересы или опасения по поводу безопасности Москвы могут просто испариться. Политика, предполагающая это, приведёт только к стратегической неудаче и просчётам, добавил политолог. Правильная политика в отношении России означает понимание её с самого начала не так, как того хочет Вашингтон, а скорее такой, какая она есть.

Россия, как добавил автор, это не "бензоколонка, выставляющая на продажу страну". Лучшей отправной точкой для понимания России были бы слова, которые очень часто приписывают Уинстону Черчиллю.

"Россия никогда не бывает такой сильной, как кажется. Россия никогда не бывает такой слабой, как кажется", - говорил Черчилль.