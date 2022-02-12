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Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
12 февраля 2022, 12:30 • 55 • Политика
Экс-член палаты представителей конгресса, бывший кандидат в президенты США Тулси Габбард выдала умалчиваемую властями Соединённых Штатов правду об Украине. "Они лгут", - заявила она в Facebook, аргументируя свои слова.
Габбард обратила внимание граждан США на то, что "поджигатели войны" убеждают жителей своей страны о необходимости всесторонней поддержки и защиты Украины, потому что эта страна является "демократией".
"Но они лгут", - отметила политик.
По её словам, Украина никакая не демократия и в качестве одного из многочисленных доказательств она привела преследование в этой стране инакомыслящих политиков и журналистов. Она рассказала о том, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл вещание каналов, которые позволяли себе критику в его сторону. Также она напомнила об аресте оппозиционного политика, председателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука. По мнению Габбард, Зеленский пошёл на это ради своего президентского кресла, а США в этот момент во всём его поддерживали.
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