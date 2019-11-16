Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой. Об этом 15 ноября сообщила Погранично-таможенная служба Штатов.

По данным ведомства, вечером некий мужчина собирался незаконно пересечь границу к востоку от Люквилля, штат Аризона. При этом не уточняется, на территорию США или Мексики он пытался проникнуть.

Задержать нарушителя попытался сотрудник американской погранслужбы, в результате чего произошла физическая стычка.

«Агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — приводит сообщение «РИА Новости».

Пострадавшим оказался гражданин России, его госпитализировали на вертолете в больницу Феникса. Жизни россиянина ничего не угрожает. Согласно заявлению американских властей, состояние мужчины оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

Отмечается, что пограничник травм не получил.

Имя россиянина не раскрывается.

После вступления в должность президента США Дональда Трампа контроль на границе Штатов и Мексики был значительно усилен. Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 года обещал начать серьезную борьбу с незаконными мигрантами из Латинской Америки и предлагал построить стену на границе с Мексикой.

В середине февраля 2019 года Трамп ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд от конгресса на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.