Военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший "остановил" Украину от вступления в НАТО словами президента России Владимира Путина. По словам военного, Вашингтон должен избежать ненужной войны с противником и задуматься об обеспечении процветания американцев.

Вступление Украины в НАТО обременит США и поставит под угрозу безопасность других членов альянса, заявил военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший изданию 19FortyFive.

По его словам, приоритетами Вашингтона сейчас должно стать максимальное избегание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, а также обеспечение процветания американцев.

"Попытка расширить НАТО на Украину, чья граница с Россией находится всего в 300 милях от Москвы, - это красная линия, которую Россия не позволит пересечь", - подчеркнул Дэвис-Старший.

Он добавил, что Москва неоднократно давала это понять, используя разные дипломатические каналы. В частности, о необходимости снизить напряжённость в регионе и сохранить перемирие в Донбассе неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.

"Мы должны призвать Украину объявить нейтралитет, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО, сохраняя её способность поддерживать мирные отношения как с Востоком, так и с Западом", - считает эксперт.