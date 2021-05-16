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Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
16 мая 2021, 23:25 • 162 • Политика
Военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший "остановил" Украину от вступления в НАТО словами президента России Владимира Путина. По словам военного, Вашингтон должен избежать ненужной войны с противником и задуматься об обеспечении процветания американцев.
Вступление Украины в НАТО обременит США и поставит под угрозу безопасность других членов альянса, заявил военный эксперт и бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис-Старший изданию 19FortyFive.
По его словам, приоритетами Вашингтона сейчас должно стать максимальное избегание ненужной войны с противником, обладающим ядерным оружием, а также обеспечение процветания американцев.
"Попытка расширить НАТО на Украину, чья граница с Россией находится всего в 300 милях от Москвы, - это красная линия, которую Россия не позволит пересечь", - подчеркнул Дэвис-Старший.
Он добавил, что Москва неоднократно давала это понять, используя разные дипломатические каналы. В частности, о необходимости снизить напряжённость в регионе и сохранить перемирие в Донбассе неоднократно заявлял президент России Владимир Путин.
"Мы должны призвать Украину объявить нейтралитет, не вступая в союз ни с Москвой, ни с НАТО, сохраняя её способность поддерживать мирные отношения как с Востоком, так и с Западом", - считает эксперт.
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