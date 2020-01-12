Американский план Моргентау для Германии • 107 • Аналитика

В перипетиях вокруг «Северного потока 2» поражают две вещи. Непреклонная воля Германии проложить этот газопровод вместе с Россией, несмотря на серьёзное ухудшение отношений с США. Стремление США любой ценой сорвать строительство этого российско-германского газопровода. Когда не получилось сделать это политическим давлением, США перешли к санкциям в отношении формально своих союзников, переводя этим их в разряд противников наравне с Россией и Китаем.



Россия и Германия в одной лодке

Последние санкции США в отношении СП-2, помешавшие проложить последние 160 км газопровода и приведшие к приостановке строительства, вызвали новый кризис в трансатлантических отношениях. Германия открыто выражает своё недовольство Вашингтоном и всё равно намерена достроить СП-2, Россия обещает ответить Вашингтону контрмерами. Россия и Германия оказываются в одной лодке, а трансатлантическое партнёрство явно раскалывается, но все стороны газового конфликта продолжают стоять на своём. Позиция России понятна, но почему мы видим такое противостояние Германии и США?







Очевидна стратегическая цель США – отрезать Европу (в первую очередь Германию) от относительно дешевых российских энергоносителей и посадить на свои более дорогие. При этом Америка заработает дважды: непосредственно на продаже своего СПГ Европе и косвенно на снижении конкурентноспособности германской промышленности. Это невыгодно Германии и Европе, но, в принципе, они с этим могли бы и смириться, пожертвовав частью своих прибылей ради сохранения трансатлантического партнёрства. Но этого не происходит, значит, дело обстоит серьёзней.



Посмотрим на энергетическую логистику Европы. Она имеет сегодня трёх основных поставщиков энергоносителей: ближневосточные страны во главе с Саудовской Аравией, США и Россия, доля которой примерно составляет третью часть. Однако Саудовская Аравия с компаньонами – это сателлиты США, поэтому, если Россию удастся отрезать от энергетического рынка Европы, он окажется полностью под контролем США и его ближневосточных сателлитов. Другими словами, Германия и Европа окажутся в полной энергетической зависимости от США. Германия этого почему-то очень боится, и, несмотря ни на что, выстраивает долгосрочные энергетические отношения с Россией.



Германские страхи

В Берлине помнят послевоенную историю, а именно то, что НАТО и ЕС создавались не только для сдерживания СССР, но и для связывания рук Германии. Не допустить возрождения и усиления Германии – это давняя политика Британии, которая по наследству перешла к США, но сегодня Германия стала промышленным локомотивом Европы, выходит на ведущие позиции в Евросоюзе. И наступает Брексит, Британия неожиданно выходит из ЕС под аплодисменты президента Трампа и его экономических советников. На Германию же обрушивается шквал обвинений как на «плохого» союзника, по словам Трампа, причём строящего энергетические отношения с Россией.



После Второй мировой войны США приняли план Маршалла для Европы и Германии, но был и альтернативный ему план Моргентау. Этот план предусматривал деиндустриализацию Германии, превращение Германии в большое картофельное поле как страховка от появления у неё военной промышленности и, соответственно, военного потенциала.



В сороковые годы прошлого века Вашингтон от плана Моргентау отказался, потому что нужно было создавать привлекательную витрину Запада на границе с СССР, а большое картофельное поле красивую картинку вряд ли дало. Но сегодня ситуация изменилась: вместо СССР появилась Россия, экономическая интеграция России и Германии приведёт к усилению обеих стран.



Германия опасается, что США готовят ей новую редакцию плана Моргентау с помощью своего сжиженного газа, когда отрежут Германию от энергетических поставок из России. Есть ли для этого основания? Посмотрим на постмайданную Украину, где стремительно происходит процесс деиндустриализации страны под аплодисменты из США.



Бывший американский посол на Украине Джеффри Пайетт оправдывал деиндустриализацию Украины тем, что страна становится аграрной сверхдержавой, и это якобы большое достижение! Такая замечательная перспектива маячит и перед всей Европой, и в первую очередь перед Германией. Поэтому Берлин не отступает от проекта «Северный поток 2» с Россией, несмотря на американские санкции.



Заметим, чтобы создать энергетические трудности Германии, США выгодно прервать украинский транзит газа, для чего нужно дестабилизировать режим Зеленского. В перипетиях вокруг «Северного потока 2» поражают две вещи. Непреклонная воля Германии проложить этот газопровод вместе с Россией, несмотря на серьёзное ухудшение отношений с США. Стремление США любой ценой сорвать строительство этого российско-германского газопровода. Когда не получилось сделать это политическим давлением, США перешли к санкциям в отношении формально своих союзников, переводя этим их в разряд противников наравне с Россией и Китаем.Последние санкции США в отношении СП-2, помешавшие проложить последние 160 км газопровода и приведшие к приостановке строительства, вызвали новый кризис в трансатлантических отношениях. Германия открыто выражает своё недовольство Вашингтоном и всё равно намерена достроить СП-2, Россия обещает ответить Вашингтону контрмерами. Россия и Германия оказываются в одной лодке, а трансатлантическое партнёрство явно раскалывается, но все стороны газового конфликта продолжают стоять на своём. Позиция России понятна, но почему мы видим такое противостояние Германии и США?Очевидна стратегическая цель США – отрезать Европу (в первую очередь Германию) от относительно дешевых российских энергоносителей и посадить на свои более дорогие. При этом Америка заработает дважды: непосредственно на продаже своего СПГ Европе и косвенно на снижении конкурентноспособности германской промышленности. Это невыгодно Германии и Европе, но, в принципе, они с этим могли бы и смириться, пожертвовав частью своих прибылей ради сохранения трансатлантического партнёрства. Но этого не происходит, значит, дело обстоит серьёзней.Посмотрим на энергетическую логистику Европы. Она имеет сегодня трёх основных поставщиков энергоносителей: ближневосточные страны во главе с Саудовской Аравией, США и Россия, доля которой примерно составляет третью часть. Однако Саудовская Аравия с компаньонами – это сателлиты США, поэтому, если Россию удастся отрезать от энергетического рынка Европы, он окажется полностью под контролем США и его ближневосточных сателлитов. Другими словами, Германия и Европа окажутся в полной энергетической зависимости от США. Германия этого почему-то очень боится, и, несмотря ни на что, выстраивает долгосрочные энергетические отношения с Россией.В Берлине помнят послевоенную историю, а именно то, что НАТО и ЕС создавались не только для сдерживания СССР, но и для связывания рук Германии. Не допустить возрождения и усиления Германии – это давняя политика Британии, которая по наследству перешла к США, но сегодня Германия стала промышленным локомотивом Европы, выходит на ведущие позиции в Евросоюзе. И наступает Брексит, Британия неожиданно выходит из ЕС под аплодисменты президента Трампа и его экономических советников. На Германию же обрушивается шквал обвинений как на «плохого» союзника, по словам Трампа, причём строящего энергетические отношения с Россией.После Второй мировой войны США приняли план Маршалла для Европы и Германии, но был и альтернативный ему план Моргентау. Этот план предусматривал деиндустриализацию Германии, превращение Германии в большое картофельное поле как страховка от появления у неё военной промышленности и, соответственно, военного потенциала.В сороковые годы прошлого века Вашингтон от плана Моргентау отказался, потому что нужно было создавать привлекательную витрину Запада на границе с СССР, а большое картофельное поле красивую картинку вряд ли дало. Но сегодня ситуация изменилась: вместо СССР появилась Россия, экономическая интеграция России и Германии приведёт к усилению обеих стран.Германия опасается, что США готовят ей новую редакцию плана Моргентау с помощью своего сжиженного газа, когда отрежут Германию от энергетических поставок из России. Есть ли для этого основания? Посмотрим на постмайданную Украину, где стремительно происходит процесс деиндустриализации страны под аплодисменты из США.Бывший американский посол на Украине Джеффри Пайетт оправдывал деиндустриализацию Украины тем, что страна становится аграрной сверхдержавой, и это якобы большое достижение! Такая замечательная перспектива маячит и перед всей Европой, и в первую очередь перед Германией. Поэтому Берлин не отступает от проекта «Северный поток 2» с Россией, несмотря на американские санкции.Заметим, чтобы создать энергетические трудности Германии, США выгодно прервать украинский транзит газа, для чего нужно дестабилизировать режим Зеленского. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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