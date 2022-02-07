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Американский план мирного госпереворота в России: от Макфола для Собчак
07 февраля 2022, 12:20 • 45 • Политика
Бывший посол США в России Майкл Макфол дал интервью Ксении Собчак, где фактически обещал России государственный переворот. Впрочем, мирный - и на том спасибо...
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала интервью с бывшим послом США в России Майклом Макфолом в личном канале на страницах сервиса YouTube. Называется интервью: "Майкл Макфол: от посла США до врага России. Советы Байдену, ЦРУ, русские в Стэнфорде". Беседа получилась... на грани.
Например, Макфол заявил, что президент России Владимир Путин не оставит должность "до смерти":
"Это мой прогноз, - заявил Макфол, добавив: - И каким путём он идёт, не очень важно. Важно, что будет после Путина".
А после Путина Макфол де-факто обещал нам госпереворот. Он не считает возможным продолжение сегодняшнего курса. Будет, как обещает Макфол, очередная ломка привычных канонов, сложившихся в России. И для бывшего американского посла это хорошая новость. Более того, Макфол попытался убедить аудиторию, что и для каждого русского - это благо:
- заявил Макфол.
Почему же эти "люди в системе" скрываются прямо сейчас и не хотят улучшить жизнь в России? Вопрос открытый. Это пробел в представленном американском плане госпереворота по Макфолу.
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