Американский план мирного госпереворота в России: от Макфола для Собчак

Бывший посол США в России Майкл Макфол дал интервью Ксении Собчак, где фактически обещал России государственный переворот. Впрочем, мирный - и на том спасибо...

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала интервью с бывшим послом США в России Майклом Макфолом в личном канале на страницах сервиса YouTube. Называется интервью: "Майкл Макфол: от посла США до врага России. Советы Байдену, ЦРУ, русские в Стэнфорде". Беседа получилась... на грани.

Например, Макфол заявил, что президент России Владимир Путин не оставит должность "до смерти":

"Это мой прогноз, - заявил Макфол, добавив: - И каким путём он идёт, не очень важно. Важно, что будет после Путина".

А после Путина Макфол де-факто обещал нам госпереворот. Он не считает возможным продолжение сегодняшнего курса. Будет, как обещает Макфол, очередная ломка привычных канонов, сложившихся в России. И для бывшего американского посла это хорошая новость. Более того, Макфол попытался убедить аудиторию, что и для каждого русского - это благо:

Это будет хорошее время! Это не будет хаос, это будет обновление. Не надо делать революцию. Мирные, демократические реформы. Есть много людей в системе, которые этого хотят, но они сейчас скрываются,

- заявил Макфол.

Почему же эти "люди в системе" скрываются прямо сейчас и не хотят улучшить жизнь в России? Вопрос открытый. Это пробел в представленном американском плане госпереворота по Макфолу.