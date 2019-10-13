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Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
13 октября 2019, 16:54 • 100 • Политика
В реактивный век оказалось легко пострадать от собственных снарядов и ракет. Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево.
В свете испытаний в США F-35 журналисты "Утро.ру" вспомнили об инциденте с американским пилотом, который умудрился подстрелить сам себя. Во время недавних испытаний истребитель стрелял ракетами "вверх тормашками". И это тоже не самое безопасное времяпрепровождение. Впрочем, с этой задачей проблем, судя по всему, не отмечено. Чего нельзя сказать о случае, произошедшем осенью 1956 года, говорят журналисты.
Тогда, осенью, испытывали F-11F Tiger. И летчик выстрелил в себя из авиапушки. Летчик Том Аттридж должен был провести тесты 20-мм пушки в ходе испытательного полета. Он вошел в пике с высоты 6 километров, а после включил форсаж и дал две короткие очереди из пушки. Спустя 11 секунд летчик понял, что был подбит. Однако в воздухе кроме него никого не было.
После выяснилось, что один снаряд попал в фонарь, а второй - в воздухозаборник. Проанализировав ситуацию, пилот понял, что ранил сам себя, чуть было не совершив самоубийство.
Долететь до базы пилоту не удалось. В результате летчик не катапультировался, а сел на кроны деревьев.
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