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Американский переворот в Венесуэле провалился

06 мая 2020, 10:10  •  102 • Аналитика
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Судя по монструозному скандалу, который разворачивается в Венесуэле, США очень хотели воспользоваться хаосом коронавируса и устроить небольшую кровавую и успешную "цветную революцию", которая бы на штыках американских наемников привела бы к власти проамериканскую оппозицию.
Американцев не просто обвиняют в этом, их в самом буквальном смысле поймали за руку: двое американских сотрудников ЧВК задержаны венесуэльскими силовиками и уже представлены публике, а американские СМИ жалостливо рассказывают о том, что спонсоры оставили своих солдат удачи на произвол судьбы и коронавируса — то ли в колумбийских лагерях, то ли в венесуэльских джунглях. Страна, которая привыкла обвинять Россию в незаконном использовании частных военных компаний в геополитических целях, сама оказалась в центре скандала, связанного именно с провалом частной военной операции, но, как всегда, не хочет ничего признавать. Это, конечно же, не сообщает нам ничего нового о моральных качествах наших американских партнеров, которые всегда имели склонность к использованию трупов своих жертв в качестве трибун для проповедей о морали, демократии и правах человека. Но это очень важная информация с другой точки зрения: Вашингтон, даже вооружившись долларовым печатным станком и вооружив до зубов группу отборных (без иронии) профессионалов военного дела, что называется, не смог забить гол в пустые ворота — то есть не смог организовать путч в стране, ослабленной резким падением цен на нефть, санкциями и эпидемией коронавируса. Это не значит, что США перестали быть опасным противником. Но это означает, что возможности американских чемоданов с долларами и "зеленых беретов" сегодня тоже совсем не безграничны.
Заодно этот скандал показывает, насколько ангажированы некоторые уважаемые многими в России "качественные британские СМИ".
Возьмем, например, материал агентства Рейтер, которое описывает инцидент следующим образом:
"Правительство Венесуэлы заявило, что оно сорвало в воскресенье морское вторжение "наемников-террористов", которые пытались проникнуть в страну на скоростных катерах из соседней Колумбии, а лидеры оппозиции назвали (инцидент. — Прим. ред.) организованной постановкой... Критики правящей Социалистической партии часто отвергают такие обвинения — как трюки, используемые в качестве оправдания для задержания противников правительства.
Группа высадилась рано утром в воскресенье на побережье Ла-Гуайра, примерно в 20 милях (32 километра. — Прим. ред.) от столицы Каракаса, заявил министр внутренних дел Нестор Реверол в телевизионном обращении. Государственный департамент в воскресенье поставил под сомнение официальную версию событий и заявил, что продолжает поддерживать Гуайдо".
Что из этого сообщения может понять благонамеренный западный обыватель? Скорее всего, что венесуэльские власти что-то инсценировали. Но если взглянуть на другой источник, то выясняются гораздо более интересные детали, которые меняют картину кардинальным образом. Associated Press сообщает: "Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что венесуэльские власти в понедельник арестовали двух граждан США в группе "наемников", которые участвовали в сорванной высадке на побережье, якобы проведенной с целью захватить лидера социалистов (то есть Мадуро. — Прим. ред.). <...> Двое граждан США, арестованных в понедельник, были идентифицированы как Люк Денман и Айран Берри, бывшие солдаты спецназа США. Находящийся во Флориде экс-"зеленый берет" Джордан Гудро заявил ранее в понедельник, что он работал с двумя членами группы, намеревающейся задержать Мадуро и "освободить" Венесуэлу. Гудро взял на себя ответственность за эту операцию".
Получается довольно неприятная для Госдепа картина. Или нужно признать, что спецслужбы Венесуэлы до такой степени сильны, что они смогли организовать инсценировку с участием как минимум трех представителей американских сил специального назначения, и один из них сознался в содеянном, находясь на территории США (что, конечно, очень польстило бы венесуэльским силовикам, но вряд ли находится в сфере их реальных возможностей). Или придется признать, что никакой инсценировки не было, а была реальная попытка проведения спецоперации по захвату (или убийству) лидера независимого государства, проведенная в лучших традициях американских шпионских боевиков, — то есть все участники были предупреждены, что, в случае если операция сорвется, их объявят просто безумцами, экстремистами, бандитами или солдатами удачи, которые действовали на свой страх и риск.
В отличие от голливудских фильмов, в которых такие операции всегда заканчиваются триумфом американского спецназа, в реальной жизни все пошло сильно не по плану, и сейчас мы можем наблюдать последствия этого провала.
Кстати, нельзя не отметить, что, по версии Associated Press, американские спецслужбы и Белый дом вообще не имеют отношения к провальной операции. Надо признать, что их вариант выглядит более убедительно, чем стыдливое умолчание о ключевых фактах в исполнении других СМИ: "Расследование Associated Press, опубликованное в пятницу, показало, что Гудро (взявший на себя ответственность за авантюру американский "зеленый берет". — Прим. ред.) работал с отставным генералом армии Венесуэлы (которому теперь предъявлено обвинение в транспортировке наркотиков в США) с целью подготовки десятков дезертиров из структур национальной безопасности Венесуэлы в секретных лагерях в соседней Колумбии. Цель состояла в том, чтобы организовать трансграничный рейд, который закончится арестом Мадуро. Но с самого начала у собранной с миру по нитке армии не было финансирования и поддержки со стороны правительства США, что практически гарантировало поражение от многочисленной, хотя и деморализованной армии Мадуро".
Версия выглядит правдоподобно ровно до того момента, когда читатель задаст неудобный вопрос: если американские журналисты смогли найти эту организацию, ее лагеря и ее руководителей, то как получилось что ее не нашли и не взяли под крыло американские спецлужбы? Что-то не клеится. А уж обвинение (и предстоящая посадка в тюрьму) сбежавшего венесуэльского генерала, который вообще не мог не сотрудничать с американскими спецслужбами в силу специфики своего положения в США, тем более выглядит как попытка замести следы и выстроить алиби для американских властей.
Хотелось бы верить в лучшее, но, скорее всего, нам предстоит увидеть еще как минимум несколько аналогичных попыток захвата власти в Венесуэле: уж слишком сильно Вашингтон раздражает тот факт, что у него "на заднем дворе" есть независимая страна, в которой отлично работают российские нефтяные компании.
Цена на нефть не всегда будет низкой, а уж в условиях резкого урезания сланцевой добычи в США "нефтяная кладовая" в венесуэльских джунглях становится все более ценной буквально с каждым днем и с каждым долларом роста биржевой цены на нефть. И, к сожалению, желающих поучаствовать с оружием в руках в очередной геополитической авантюре найдется достаточно, как и тех, кто будет готов оправдать в СМИ любое американское преступление необходимостью защищать идеалы демократии и прав человека.

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