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Американский патруль оконфузился перед русскими в Сирии

11 июня 2020, 11:25  •  142 • В России

Негласное противостояние российских и американских патрулей на сирийских дорогах вышло на качественно новый уровень. До недавнего времени бесконтактные мужские «разборки» заканчивались исключительно утыканием в чей-нибудь блокпост на трассе, недолгие переговоры и разворот на 180 градусов. Так было и с нашей военной полицией, которую американцы по своему разумению не пускали в свою зону ответственности (нарезанную, естественно, самолично). И военным США точно также приходилось разворачиваться восвояси, когда их путь преграждали наши «Тигры».

Американский патруль оконфузился перед российским в Сирии.

Однако в последнюю неделю в этом «соревновании» вперед вырвались российские «короли дорог», взяв на вооружение новую тактику. На одном из видео, наши боевые машины перед преградившими дорогу американскими броневиками разъехались вправо-влево по обочинам. Оппоненты отреагировать не успели, и россияне благополучно проскочили мимо «противника».

«Закусившись», воины США через пару дней на севере Сирии решили повторить тот же трюк и объехать россиян. Американский броневик MaxxPro нагло теснил нашу машину и решил объехать ее по обочине, резко рванув вправо. Однако колеса увязли в песке, резко сгорело сцепление, и внезапно «умер» двигатель, сообщив об этом выхлопом густого дыма из-под капота. Конфуз был встречен одобрительными криками российских военных, спокойно продолживших свой путь. 2:0 в пользу России.

Американские военные попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии.

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