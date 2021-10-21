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Американский ответ русским гиперзвуковым ракетам задерживается. В США объяснили заминку
21 октября 2021, 23:15 • 78 • Политика
Американский ответ русским гиперзвуковым ракетам задерживается из-за технических накладок. В США объяснили, в чём причина заминки.
Американские военные потерпели неудачу с испытаниями своего гиперзвукового оружия из-за сбоя ракеты. Об этом в четверг рассказали источники агентства Reuters, знакомые с ситуацией.
Инженеры разработали сверхзвуковой летательный аппарат, который, по задумке конструкторов, должен доставляться ракетой-носителем в верхние слои атмосферы, а затем отстыковываться и продолжать полёт самостоятельно, развивая скорость до 6200 км в час (5,2 Маха).
В четверг должны были состояться испытания, однако ракета-носитель не взлетела. Впрочем, как утверждает агентство, испытания других компонентов гиперзвукового оружия, состоявшиеся ранее, прошли успешно. Как заявили в Пентагоне, тесты продемонстрировали "возможность использования передовых гиперзвуковых технологий в реальных условиях".
Отметим, что создаваемый в США аппарат должен стать ответом на русское гиперзвуковое оружие. Речь идёт о ракетах, способных в несколько раз превысить скорость звука. Это делает невозможным их перехват. Иными словами, создание в России гипероружия фактически обесценивает всю мировую сеть американской системы ПВО, которую США развивали десятилетиями и на которую потратили сотни миллиардов долларов.
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