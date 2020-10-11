Американский оппозиционер просчитал наперёд все шаги Навального против России

Известный американский оппозиционер Грег Баттерфилд в интервью британскому The Capital News предположил, как Алексея Навального могут использовать в игре против Кремля. По его мнению, совсем не исключено, что блогер сотрудничает с ЦРУ. По поводу самого отравления оппозиционера у Баттерфилда есть определённые сомнения, при этом он убеждён, что как факт это будет разменной монетой в игре против Кремля.

Собеседник издания допускает, что на Западе из Навального могут создать антипутинский символ и даже попытаться раздуть в России прозападные протесты.

"Однако я думаю, что сейчас это маловероятно", - поясняет он.

С большей долей вероятности дело Навального попытаются передать в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы.

"Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже", - подчёркивает активист.

В целом же, допускает он, западные силы по-прежнему будут стараться захватывать сырьевые маршруты, вне зависимости от того, останется ли Трамп при власти в США или нет. Навальный может стать удобным рычагом для введения новых санкций против России и попытки блокировать "Северный поток - 2".

"Самые ярые сторонники Трампа в правящем классе США - это нефтегазовые миллиардеры. Глобальное падение цен на нефть и газ угрожает их прибылям. Поэтому они хотят прибрать к рукам каждый топливный маршрут. Отсюда и захват Вашингтоном нефтяных и газовых месторождений в Сирии, его вмешательство в дела Нагорного Карабаха и Венесуэлы, а также продолжающееся военное противостояние с Ираном. Из-за этого "Северный поток - 2" рискует стать очагом более открытых боевых действий между США и Россией, даже если Трампу удастся остаться у власти", - констатировал оппозиционер.