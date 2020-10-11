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Американский оппозиционер просчитал наперёд все шаги Навального против России
11 октября 2020, 01:35 • 89 • В мире
Грег Баттерфилд, известный американский оппозиционер, высказал мнение о том, как отравление Навального будет использовано Западом против России. Все шаги известны наперёд: по мнению активиста, не исключено, что ЦРУ и другие агентства попытаются раздуть вокруг дела Навального прозападные протесты. Также не исключено, что из блогера попытаются сделать некий антипутинский символ.
Известный американский оппозиционер Грег Баттерфилд в интервью британскому The Capital News предположил, как Алексея Навального могут использовать в игре против Кремля. По его мнению, совсем не исключено, что блогер сотрудничает с ЦРУ. По поводу самого отравления оппозиционера у Баттерфилда есть определённые сомнения, при этом он убеждён, что как факт это будет разменной монетой в игре против Кремля.
Собеседник издания допускает, что на Западе из Навального могут создать антипутинский символ и даже попытаться раздуть в России прозападные протесты.
"Однако я думаю, что сейчас это маловероятно", - поясняет он.
С большей долей вероятности дело Навального попытаются передать в Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека и другие подобные органы.
"Это поможет Вашингтону и ЕС в будущих антироссийских военных действиях и экономическом саботаже", - подчёркивает активист.
В целом же, допускает он, западные силы по-прежнему будут стараться захватывать сырьевые маршруты, вне зависимости от того, останется ли Трамп при власти в США или нет. Навальный может стать удобным рычагом для введения новых санкций против России и попытки блокировать "Северный поток - 2".
"Самые ярые сторонники Трампа в правящем классе США - это нефтегазовые миллиардеры. Глобальное падение цен на нефть и газ угрожает их прибылям. Поэтому они хотят прибрать к рукам каждый топливный маршрут. Отсюда и захват Вашингтоном нефтяных и газовых месторождений в Сирии, его вмешательство в дела Нагорного Карабаха и Венесуэлы, а также продолжающееся военное противостояние с Ираном. Из-за этого "Северный поток - 2" рискует стать очагом более открытых боевых действий между США и Россией, даже если Трампу удастся остаться у власти", - констатировал оппозиционер.
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