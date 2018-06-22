Американский охотник нетрадиционной ориентации и классический русский медведь • 115 • Аналитика







Начнем с пары новостей. Многострадальная тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получила очередное продолжение. Или, скорее, сделала очередной, но серьезный шаг к завершению, к постановке точки в истории Договора 1987 г. Цитируем РИА "Новости":





США не будут следовать обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение года не вернется к полному выполнению соглашения, говорится в принятом Сенатом Конгресса США законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. "В свете существенных нарушений ДРСМД Российской Федерацией США имеют правовые основания приостановить действие ДРСМД в полном объеме или частично до тех пор, пока РФ будет продолжать существенно нарушать положения ДРСМД".



Таким образом эта инициатива конгрессменов-республиканцев добралась уже и до Сената и прошла его. Она позволит Трампу в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, как это было в случае с Договором по ПРО. Для этого Белому дому достаточно будет подтвердить, что Россия не соблюдает условия Договора.



"Если президент не подтвердит соответствующим комитетам Конгресса, что РФ вернулась к полному и поддающемся проверке соблюдению ДРСМД в течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона, ограничения, установленные Статьей 6 ДРСМД, больше не будут обязательными для США в соответствии с законодательством США", — подчеркивается в законопроекте.



В свое время конгрессмен от Республиканской партии Галлахер, один из инициаторов законопроекта, заявлял, что таким законопроектом США хотят "подтолкнуть РФ к соблюдению договора", то есть, по сути, напугать ежика тем мягким местом, которым на него (ежика) можно сесть. В целом, читая о подобных идеях, понимаешь, что толковых кадров в США явно не хватает на администрацию и министерства, а в Капитолий и вовсе попадают люди с IQ уровня Форреста Гампа или Джона Маккейна. Зачем выходить из договора, если нет возможности приобрести хоть какие-то военные преимущества в любой разумный срок, зато достоверно известно, что ты даешь в руки противнику возможность быстро и легально добиться этого преимущества или легализовать уже имеющееся? Да еще и выйдя из договора первыми, понеся таким образом и политические издержки.



Хотя на них американцам, может, и наплевать, как было плевать на Договор по ПРО и издержки по поводу его расторжения. Но тогда хоть было начало 2000-х годов, Россия им казалась находящейся на последнем издыхании, русский ядерный потенциал, по прогнозам разных дубоголовых аналитиков, должен был сократиться до смехотворных величин уже к 2015 г., а разработчики и кормящиеся с их руки генералы и конгрессмены сладко вещали о грядущем прорыве в борьбе с ракетно-ядерной угрозой. Но прошло чуть больше полутора десятилетий, и все выглядит совсем иначе, чем виделось тогда и чем мечталось. Россия сильна и не думает разваливаться, и не "раздавлена санкциями", ее ракетно-ядерный потенциал растет и укрепляется, активно идет обновление стратегических и нестратегических ядерных сил, как и конвенциональных ВС. Вдобавок она имеет уже на вооружении системы преодоления любой возможной ПРО, обновляя и свою ПРО, создавая систему А-235 с компонентами, в том числе и подвижными, а также систему С-500. А вот США так и не добились никаких существенных успехов в области ПРО, и ни противоракеты GBI, ни морские SM-3 Block 2A так и не добились ни одного перехвата по чему бы то ни было, близкому боевым блокам МБР или БРПЛ большого радиуса, ограничиваясь перехватами в тепличных откровенно условиях средств малой и средней дальности. «Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина



Но совершённая тогда в горячке ошибка не удержала американцев от другой, связанной с началом гиперзвуковой гонки. Которую американцы тоже уже уверенно проиграли России, а могут проиграть и Китаю (сам там Китай добился некоего прогресса в обсуждаемой области, или ему кто-то помог, "сбросив" старые или посчитанные тупиковыми наработки — дело десятое). Теперь еще и ракеты средней дальности, причем даже специалистам Пентагона известно, что выход из ДРСМД для США не дает ничего, кроме проблем. Выходить некуда, точнее, не с чем. Но политики в очередной раз не послушали профессиональных военных, в том числе и политики в погонах на верхушке военных министерств США.



Ну, вышли вы, господа американцы, из ДРСМД, дальше-то что? Из постоянно упоминаемых МИД РФ в пропагандистских целях (у всех — свои жупелы) "ракет-мишеней" типа HERA, LRALT, Aries и других реальную боевую БРСД сделать проблематично. Во-первых, они сделаны, по сути, "на коленке" из имевшихся в наличии ступеней от устаревших МБР или БРПЛ (в т.ч. таких забытых уже, как "Минитмен-1" и "Минитмен-2"), у которых все разумные сроки использования их как боевого оружия прошли (а для мишеней сойдет). И это вернуть на службу? Нереально. К тому же нужны подвижные пусковые установки, точнее, грунтовые ракетные комплексы, их придется под этот хлам создавать с нуля, а смысла это не имеет, лучше уж с нуля тогда ракетный комплекс проектировать. Возродить же БРСД "Першинг-2", достаточно удачную, тоже не выйдет. Оснастка для ее выпуска давно уничтожена, люди, которые их разрабатывали, давно уже поумирали или недалеки от того. Создавать нужно заново, используя современные технические решения, причем использовать имеющиеся возможности по созданию твердотопливных двигателей для "Минитмен-3" и "Трайдент-2" не получится, ракета нужна иной размерности. В общем, эта бодяга надолго, и результат будет лет через 10-15, не ранее. Впрочем, ядерных зарядов для новых ракет тоже нет, как мы знаем, взять негде, и если и что появится, то тоже через те же 15 лет. А зачем тогда выходить из Договора сейчас, зная, что у противника нет таких проблем, да еще и зная о наличии, скажем так, быстроразвертываемого потенциала ракетных средств средней или потенциально средней дальности (все те же МБР "Рубеж", КР 9М728 и 9М729 комплекса "Искандер-М", вероятно, и БР этого же комплекса имеют свой потенциал увеличения дальности) и зарядов к ним в любом разумном числе? Вот и потерпели бы лет 10, а там бы и вышли, как у самих что наклюнется. Турция останется без F-35, а НАТО без Турции?



Потому что предлагаемые варианты "жесткого ответа России" и почему-то Китаю "за нарушение ДРСМД" (Китаем не подписанного, но это не имеет значения для джентльменов из Конгресса и Сената — в нарушении "Минских соглашений" РФ тоже обвиняют, хотя она их как гарант подписывала, а не как участник) не тянут на ответ ни "пожестче", ни "помягче". Создание путем кастрации ББ W76-1 в W76-2 псевдотактического ББ особо малой мощности тут уже обсуждалось, это не ответ и вообще неумное и почти неприменимое, не расширяющее возможности ядерных сил решение. Не расширяющееся потому, что идентификация пуска БРПЛ на тему того, какие там именно заряды, невозможна. И провоцирует полномасштабный ответ уже стратегических ядерных сил. То есть удержание уровня противостояния на уровне нестратегических сил становится невозможным.



Воссоздание КР морского базирования с ядерным зарядом (типа "Томахок" или же новой, перспективной дозвуковой КР) — утопия по причине невозможности найти к ним заряды, та же и история и с наземным вариантом морской КР — все возможно, и даже пусковые установки создать возможно, но ракеты будут исключительно неядерными, и долго, пока не появятся заряды. А зачем они тогда нужны? Да и неядерных "Томахоков" и их носителей полно на флоте США, смысл городить неядерный огород на суше? Тем более что, судя по результатам трех массированных ракетных ударов по Сирии (американского, американо-англо-французского и израильского), надеяться на массированные удары обычными КР в противостоянии не то, что российской, на даже китайской ПВО — бессмысленно. Да, небольшая часть ракет прорывалась, но серьезных последствий удара не вызывала. А вот ядерные БЧ — дело другое, даже несколько ракет прозевать уже опасно. Ядерные КР есть и пока останутся только у ВВС, на бомбардировщиках В-52Н, потому что с зарядами ВВС США вряд ли для них согласится расстаться — не хватает и самим до полного боекомплекта хотя бы на один залп всех 36 бомбардировщиков, используемых по основному назначению. Эти заряды будут модернизироваться и пойдут на перспективную дозвуковую КР воздушного базирования LRSO, разработка которой назрела, потому что с AGM-86 уже давно "сыпется песок" от возраста. Наш флот. Затянем потуже ремешки?



В общем, нет у американцев возможностей в среднесрочной перспективе для создания действительно боеспособной группировки ракетных средств наземного базирования средней дальности с ядерными зарядами. С неядерными — да, возможно. Причем возможно даже использование американо-израильских наработок по созданию аэробаллистических ракет-мишеней. Типа "Анкор" ("воробей" на иврите), например — эти аэробаллистические имитаторы иранских БРСД "Шехаб-3" и "Гадр-Ф", провокационно испытывавшиеся израильтянами в дни "химического кризиса" 2013 г. и засеченные Армавирским орту, РЛС СПРН "Воронеж" и, как говорят, и ЗГРЛС "Контейнер" 590-го орту ПВО. Потом был еще и в 2014 г. пуск, также засеченный "Воронежем", после этого вроде бы "Воробьи" не летали. На этой базе можно сделать какую-то ракету средней дальности, но вопроса с ядерными зарядами это не снимает. Куда, в общем, ни кинь — всюду клин.



При этом, в случае безвременной кончины ДРСМД (и в США об этом если не знают, то догадываются), Россия очень быстро развернет свою группировку ракет средней дальности — это позволит снять часть задач со стратегических ядерных средств, вынужденных наряду с тактическим арсеналом решать "континентальные" задачи. К тому же тактический арсенал в значительной степени является неразвернутым, то есть оперативность применения в мирное время при внезапном развитии событий у большей части огромного арсенала нашего ТЯО невелика. При иных сценариях, понятно, никто ничего в арсеналах не оставит.



А развертывание, скажем, переквалифицированных в БРСД МБР "Рубеж" (развертывание их, как мы знаем, было отложено, в основном по политическим причинам, а в случае выхода США из ДРСМД причин этих не будет) числом до нескольких ракетных полков на западе и востоке страны (в ракетном полку подвижных грунтовых комплексов у нас 9 АПУ, в шахтном — обычно 10 ШПУ), скажем, с 4-6 ББ на каждой ракете, позволит закрыть практически любые "континентальные" вопросы. Вместе с более чем 10 ракетными бригадами "Искандеров" (сейчас 10, но будет еще несколько бригад), а это 12 АПУ на бригаду, по 2 ракеты на установку. Учитывая, что группировку из 36-54 БРСД при условии разумного финансирования и возможностей Воткинска с учетом выпуска там и других ракет, реально развернуть лет так за 6-7, а "Искандеры" и так уже есть, получается солидно. И когда США смогут, даже когда выберутся из "ядерного тупика", куда они сами себя, без помощи вмешавшихся в выборы русских хакеров и прочих агентов Путина, загнали, создать что-то подобное? Очень не скоро! Но зато "осваивать средства" на противостоянии России на новом фронте, открытом собственноручно, можно бодро и уверенно, зная, что это надолго, и до результатов далеко. Вашингтон: «Остановите Землю, я сойду!»



Отмечается, что Вашингтон "будет принимать меры, побуждающие РФ вернуться к соблюдению Договора". Согласно документу, в течение 120 дней после вступления в силу закона президент США должен будет представить доклад с перечнем лиц, ответственных за нарушение Договора Россией. Доклад должен быть открытым, но при этом может содержать засекреченные приложения.



А вот тут мы видим, каким может быть главный (на ближайшее время), "мощный ответ" России за свой же выход из Договора. Наверняка это будут очередные санкции, ну конечно же. Кто-то еще не понял, что это не работает?



Причем попыткой наступить на грабли в очередной раз, теперь с ДРСМД, ничего не заканчивается. Американцы еще и "военно-космические силы" решили создать, очевидно, начав новую бесперспективную гонку, теперь уже в космосе. Но об этом мы поговорим в другой раз. Поведение США в областях, связанных со стратегической стабильностью, все более напоминает поведение легендарного охотника из малоприличного анекдота, заподозренного медведем в "евроинтегрированной" сексуальной ориентации, а вовсе не в пристрастии к охоте. Потому что столь упорно повторять одни и те же ошибки и больно за них получать в ответ можно, только если этот процесс сам по себе очень нравится, а на результат — наплевать. Тем более что анекдот про охотника нетрадиционной ориентации тут подходит еще и наличием нашего национального символа — медведя (а нетрадиционная ориентация, похоже, скоро станет символом всего западного мира).Начнем с пары новостей. Многострадальная тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) получила очередное продолжение. Или, скорее, сделала очередной, но серьезный шаг к завершению, к постановке точки в истории Договора 1987 г. Цитируем РИА "Новости":Таким образом эта инициатива конгрессменов-республиканцев добралась уже и до Сената и прошла его. Она позволит Трампу в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, как это было в случае с Договором по ПРО. Для этого Белому дому достаточно будет подтвердить, что Россия не соблюдает условия Договора.В свое время конгрессмен от Республиканской партии Галлахер, один из инициаторов законопроекта, заявлял, что таким законопроектом США хотят "подтолкнуть РФ к соблюдению договора", то есть, по сути, напугать ежика тем мягким местом, которым на него (ежика) можно сесть. В целом, читая о подобных идеях, понимаешь, что толковых кадров в США явно не хватает на администрацию и министерства, а в Капитолий и вовсе попадают люди с IQ уровня Форреста Гампа или Джона Маккейна. Зачем выходить из договора, если нет возможности приобрести хоть какие-то военные преимущества в любой разумный срок, зато достоверно известно, что ты даешь в руки противнику возможность быстро и легально добиться этого преимущества или легализовать уже имеющееся? Да еще и выйдя из договора первыми, понеся таким образом и политические издержки.Хотя на них американцам, может, и наплевать, как было плевать на Договор по ПРО и издержки по поводу его расторжения. Но тогда хоть было начало 2000-х годов, Россия им казалась находящейся на последнем издыхании, русский ядерный потенциал, по прогнозам разных дубоголовых аналитиков, должен был сократиться до смехотворных величин уже к 2015 г., а разработчики и кормящиеся с их руки генералы и конгрессмены сладко вещали о грядущем прорыве в борьбе с ракетно-ядерной угрозой. Но прошло чуть больше полутора десятилетий, и все выглядит совсем иначе, чем виделось тогда и чем мечталось. Россия сильна и не думает разваливаться, и не "раздавлена санкциями", ее ракетно-ядерный потенциал растет и укрепляется, активно идет обновление стратегических и нестратегических ядерных сил, как и конвенциональных ВС. Вдобавок она имеет уже на вооружении системы преодоления любой возможной ПРО, обновляя и свою ПРО, создавая систему А-235 с компонентами, в том числе и подвижными, а также систему С-500. А вот США так и не добились никаких существенных успехов в области ПРО, и ни противоракеты GBI, ни морские SM-3 Block 2A так и не добились ни одного перехвата по чему бы то ни было, близкому боевым блокам МБР или БРПЛ большого радиуса, ограничиваясь перехватами в тепличных откровенно условиях средств малой и средней дальности.Но совершённая тогда в горячке ошибка не удержала американцев от другой, связанной с началом гиперзвуковой гонки. Которую американцы тоже уже уверенно проиграли России, а могут проиграть и Китаю (сам там Китай добился некоего прогресса в обсуждаемой области, или ему кто-то помог, "сбросив" старые или посчитанные тупиковыми наработки — дело десятое). Теперь еще и ракеты средней дальности, причем даже специалистам Пентагона известно, что выход из ДРСМД для США не дает ничего, кроме проблем. Выходить некуда, точнее, не с чем. Но политики в очередной раз не послушали профессиональных военных, в том числе и политики в погонах на верхушке военных министерств США.Ну, вышли вы, господа американцы, из ДРСМД, дальше-то что? Из постоянно упоминаемых МИД РФ в пропагандистских целях (у всех — свои жупелы) "ракет-мишеней" типа HERA, LRALT, Aries и других реальную боевую БРСД сделать проблематично. Во-первых, они сделаны, по сути, "на коленке" из имевшихся в наличии ступеней от устаревших МБР или БРПЛ (в т.ч. таких забытых уже, как "Минитмен-1" и "Минитмен-2"), у которых все разумные сроки использования их как боевого оружия прошли (а для мишеней сойдет). И это вернуть на службу? Нереально. К тому же нужны подвижные пусковые установки, точнее, грунтовые ракетные комплексы, их придется под этот хлам создавать с нуля, а смысла это не имеет, лучше уж с нуля тогда ракетный комплекс проектировать. Возродить же БРСД "Першинг-2", достаточно удачную, тоже не выйдет. Оснастка для ее выпуска давно уничтожена, люди, которые их разрабатывали, давно уже поумирали или недалеки от того. Создавать нужно заново, используя современные технические решения, причем использовать имеющиеся возможности по созданию твердотопливных двигателей для "Минитмен-3" и "Трайдент-2" не получится, ракета нужна иной размерности. В общем, эта бодяга надолго, и результат будет лет через 10-15, не ранее. Впрочем, ядерных зарядов для новых ракет тоже нет, как мы знаем, взять негде, и если и что появится, то тоже через те же 15 лет. А зачем тогда выходить из Договора сейчас, зная, что у противника нет таких проблем, да еще и зная о наличии, скажем так, быстроразвертываемого потенциала ракетных средств средней или потенциально средней дальности (все те же МБР "Рубеж", КР 9М728 и 9М729 комплекса "Искандер-М", вероятно, и БР этого же комплекса имеют свой потенциал увеличения дальности) и зарядов к ним в любом разумном числе? Вот и потерпели бы лет 10, а там бы и вышли, как у самих что наклюнется.Потому что предлагаемые варианты "жесткого ответа России" и почему-то Китаю "за нарушение ДРСМД" (Китаем не подписанного, но это не имеет значения для джентльменов из Конгресса и Сената — в нарушении "Минских соглашений" РФ тоже обвиняют, хотя она их как гарант подписывала, а не как участник) не тянут на ответ ни "пожестче", ни "помягче". Создание путем кастрации ББ W76-1 в W76-2 псевдотактического ББ особо малой мощности тут уже обсуждалось, это не ответ и вообще неумное и почти неприменимое, не расширяющее возможности ядерных сил решение. Не расширяющееся потому, что идентификация пуска БРПЛ на тему того, какие там именно заряды, невозможна. И провоцирует полномасштабный ответ уже стратегических ядерных сил. То есть удержание уровня противостояния на уровне нестратегических сил становится невозможным.Воссоздание КР морского базирования с ядерным зарядом (типа "Томахок" или же новой, перспективной дозвуковой КР) — утопия по причине невозможности найти к ним заряды, та же и история и с наземным вариантом морской КР — все возможно, и даже пусковые установки создать возможно, но ракеты будут исключительно неядерными, и долго, пока не появятся заряды. А зачем они тогда нужны? Да и неядерных "Томахоков" и их носителей полно на флоте США, смысл городить неядерный огород на суше? Тем более что, судя по результатам трех массированных ракетных ударов по Сирии (американского, американо-англо-французского и израильского), надеяться на массированные удары обычными КР в противостоянии не то, что российской, на даже китайской ПВО — бессмысленно. Да, небольшая часть ракет прорывалась, но серьезных последствий удара не вызывала. А вот ядерные БЧ — дело другое, даже несколько ракет прозевать уже опасно. Ядерные КР есть и пока останутся только у ВВС, на бомбардировщиках В-52Н, потому что с зарядами ВВС США вряд ли для них согласится расстаться — не хватает и самим до полного боекомплекта хотя бы на один залп всех 36 бомбардировщиков, используемых по основному назначению. Эти заряды будут модернизироваться и пойдут на перспективную дозвуковую КР воздушного базирования LRSO, разработка которой назрела, потому что с AGM-86 уже давно "сыпется песок" от возраста.В общем, нет у американцев возможностей в среднесрочной перспективе для создания действительно боеспособной группировки ракетных средств наземного базирования средней дальности с ядерными зарядами. С неядерными — да, возможно. Причем возможно даже использование американо-израильских наработок по созданию аэробаллистических ракет-мишеней. Типа "Анкор" ("воробей" на иврите), например — эти аэробаллистические имитаторы иранских БРСД "Шехаб-3" и "Гадр-Ф", провокационно испытывавшиеся израильтянами в дни "химического кризиса" 2013 г. и засеченные Армавирским орту, РЛС СПРН "Воронеж" и, как говорят, и ЗГРЛС "Контейнер" 590-го орту ПВО. Потом был еще и в 2014 г. пуск, также засеченный "Воронежем", после этого вроде бы "Воробьи" не летали. На этой базе можно сделать какую-то ракету средней дальности, но вопроса с ядерными зарядами это не снимает. Куда, в общем, ни кинь — всюду клин.При этом, в случае безвременной кончины ДРСМД (и в США об этом если не знают, то догадываются), Россия очень быстро развернет свою группировку ракет средней дальности — это позволит снять часть задач со стратегических ядерных средств, вынужденных наряду с тактическим арсеналом решать "континентальные" задачи. К тому же тактический арсенал в значительной степени является неразвернутым, то есть оперативность применения в мирное время при внезапном развитии событий у большей части огромного арсенала нашего ТЯО невелика. При иных сценариях, понятно, никто ничего в арсеналах не оставит.А развертывание, скажем, переквалифицированных в БРСД МБР "Рубеж" (развертывание их, как мы знаем, было отложено, в основном по политическим причинам, а в случае выхода США из ДРСМД причин этих не будет) числом до нескольких ракетных полков на западе и востоке страны (в ракетном полку подвижных грунтовых комплексов у нас 9 АПУ, в шахтном — обычно 10 ШПУ), скажем, с 4-6 ББ на каждой ракете, позволит закрыть практически любые "континентальные" вопросы. Вместе с более чем 10 ракетными бригадами "Искандеров" (сейчас 10, но будет еще несколько бригад), а это 12 АПУ на бригаду, по 2 ракеты на установку. Учитывая, что группировку из 36-54 БРСД при условии разумного финансирования и возможностей Воткинска с учетом выпуска там и других ракет, реально развернуть лет так за 6-7, а "Искандеры" и так уже есть, получается солидно. И когда США смогут, даже когда выберутся из "ядерного тупика", куда они сами себя, без помощи вмешавшихся в выборы русских хакеров и прочих агентов Путина, загнали, создать что-то подобное? Очень не скоро! Но зато "осваивать средства" на противостоянии России на новом фронте, открытом собственноручно, можно бодро и уверенно, зная, что это надолго, и до результатов далеко.А вот тут мы видим, каким может быть главный (на ближайшее время), "мощный ответ" России за свой же выход из Договора. Наверняка это будут очередные санкции, ну конечно же. Кто-то еще не понял, что это не работает?Причем попыткой наступить на грабли в очередной раз, теперь с ДРСМД, ничего не заканчивается. Американцы еще и "военно-космические силы" решили создать, очевидно, начав новую бесперспективную гонку, теперь уже в космосе. Но об этом мы поговорим в другой раз. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 115 Источник Похожие новости Хозяин недоволен народом Попытка импичмента номер 6 Спасение экономики — в разграблении казны

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