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Американский офицер раскрыл главную ложь США о ситуации на Украине

17 марта 2022, 02:35  •  110 • Политика
Исход конфликта на Украине предрешён, самая большая ложь, которую распространяют на ТВ, - это что русским войскам сказали намеренно убивать украинских мирных жителей, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор честно прокомментировал ситуацию на Украине. Он указал, что украинские части, которые ещё активны, окружены в разных городах и ни на что не способны, кроме атаки "булавочным уколом" по целям, не представляющей опасности. Поэтому исход боевых действий на Украине предрешён.
Американский офицер указал, что президент России Владимир Путин дал очень строгий приказ - избегать разрушений и жертв среди гражданских. Всё бы давно уже закончилось, если бы русские военные не беспокоились о разрушениях и жертвах.
Это замедляет продвижение, давая ложную надежду украинцам. Запад использует это, чтобы убедить мир, что происходит разгром России, но это совсем не так,
- пояснил Дуглас Макгрегор.
Он добавил, что США хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, в надежде, что России будет нанесён серьёзный вред. Однако этого не происходит. Напротив, 70% населения поддерживают Владимира Путина. Это очень большой процент в любом конфликте.
Самая большая ложь, которую распространяют на ТВ: российским войскам сказали намеренно убивать украинских мирных жителей. Это абсурд. Они могут совершать ошибки, но смешно утверждать, что они намеренно убивают гражданских,
- подчеркнул полковник армии США в отставке.
Он отметил, что задача русских сейчас - взять под контроль всё, что стоит того. Вся операция с первого дня нацелена на разрушение украинских войск. Цель почти достигнута, кроме тех, кто окружен.
Они пытаются избегать центральной части Украины, потому что это сельскохозяйственная часть, военным сказали не заходить на поля. Русские понимают, что сейчас начнётся весенняя посевная, они не хотят ухудшать урожай,
- добавил Дуглас Макгрегор.

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