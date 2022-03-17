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Американский офицер раскрыл главную ложь США о ситуации на Украине
17 марта 2022, 02:35 • 110 • Политика
Исход конфликта на Украине предрешён, самая большая ложь, которую распространяют на ТВ, - это что русским войскам сказали намеренно убивать украинских мирных жителей, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор честно прокомментировал ситуацию на Украине. Он указал, что украинские части, которые ещё активны, окружены в разных городах и ни на что не способны, кроме атаки "булавочным уколом" по целям, не представляющей опасности. Поэтому исход боевых действий на Украине предрешён.
Американский офицер указал, что президент России Владимир Путин дал очень строгий приказ - избегать разрушений и жертв среди гражданских. Всё бы давно уже закончилось, если бы русские военные не беспокоились о разрушениях и жертвах.
- пояснил Дуглас Макгрегор.
Он добавил, что США хотят, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше, в надежде, что России будет нанесён серьёзный вред. Однако этого не происходит. Напротив, 70% населения поддерживают Владимира Путина. Это очень большой процент в любом конфликте.
- подчеркнул полковник армии США в отставке.
Он отметил, что задача русских сейчас - взять под контроль всё, что стоит того. Вся операция с первого дня нацелена на разрушение украинских войск. Цель почти достигнута, кроме тех, кто окружен.
- добавил Дуглас Макгрегор.
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