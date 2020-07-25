Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"

В Сети продолжают публиковать материалы с телефона эстонского наёмника ВСУ, погибшего во время разведывательно-диверсионной вылазки в Донбассе. На этот раз был выложен ролик с импровизированным интервью американского военного инструктора.

На видео НАТОвский инструктор ковыряет в носу, вытирает руки об униформу, трогает себя за пах и совершает другие, не менее мерзкие действия. Американец обсуждает высокую стоимость местной еды и жалуется на нехватку мяса. Также он передаёт на камеру привет.

"Ну, теперь я трупешник", - шутит американец в видеоролике. "Эти не совсем белые [американцы] реально чувствуют себя как хозяева на Украине, и это видно по видео", - комментирует ролик Telegram-канал "Джокер ДНР".

Напомним, что о смерти эстонского наёмника в Донбассе стало известно на прошлой неделе. На его телефоне было обнаружено множество доказательств участия иностранцев в карательной операции против ЛНР и ДНР, а также употребление ими наркотических веществ. Также записи с телефона доказали, что убитый эстонец не был "простым медиком", как утверждал Киев.

Фото: скриншот Telegram-канала "Джокер ДНР"