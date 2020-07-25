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Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"

25 июля 2020, 07:05  •  31 • Политика
На телефоне эстонского наёмника, убитого в Донбассе, нашли видео с американским военным инструктором. "Ну, теперь я трупешник", - шутит он на записи.
В Сети продолжают публиковать материалы с телефона эстонского наёмника ВСУ, погибшего во время разведывательно-диверсионной вылазки в Донбассе. На этот раз был выложен ролик с импровизированным интервью американского военного инструктора.
На видео НАТОвский инструктор ковыряет в носу, вытирает руки об униформу, трогает себя за пах и совершает другие, не менее мерзкие действия. Американец обсуждает высокую стоимость местной еды и жалуется на нехватку мяса. Также он передаёт на камеру привет.
"Ну, теперь я трупешник", - шутит американец в видеоролике.
"Эти не совсем белые [американцы] реально чувствуют себя как хозяева на Украине, и это видно по видео", - комментирует ролик Telegram-канал "Джокер ДНР".
Напомним, что о смерти эстонского наёмника в Донбассе стало известно на прошлой неделе. На его телефоне было обнаружено множество доказательств участия иностранцев в карательной операции против ЛНР и ДНР, а также употребление ими наркотических веществ. Также записи с телефона доказали, что убитый эстонец не был "простым медиком", как утверждал Киев.
Фото: скриншот Telegram-канала "Джокер ДНР"

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