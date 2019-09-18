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Американский напалм загасят "Содой": NI раскрыл "приемчики" русских танкистов
18 сентября 2019, 02:39 • 45 • В мире
На Западе "раскусили" хитрые "приемчики" российских танкистов. Как пишет издание The National Interest, против напалма, которым американцы буквально поливали джунгли и деревни Вьетнама, у советских и российских танков есть система "Сода".
Американское издание The National Interest выяснило, как русские танкисты в случае опасности смогут избежать атаки напалмом. В то время, когда американские военные вовсю выжигали напалмом джунгли и деревни Вьетнама, советские умельцы предусмотрительно сконструировали антагонистичную систему для танкистов
Система под названием "Сода", придуманная в качестве "противоядия", препятствовала проникновению горящего напалма в щели и отверстия бронемашин, сообщает "Утро.ру".
Фактически, отмечают американские аналитики, русские танки заблаговременно, еще со времен холодной войны готовили к разрушительным ударам, предусмотрев различные варианты атак.
Так, на Т-55 на трансмиссию накидывали сетку, а также защитный металлический каркас с асбестовой тканью для шлангов внешних топливных баков.
Преимуществом Т-72, Т-80 и Т-90 авторы NI назвали систему дистанционного подрыва "Айнет", которая создает эффект воздушного взрыва и причиняет больший урон.
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