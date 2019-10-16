Американский наемник обратился к своим: "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона"

Наемник считает, что большинство солдат, неважно какой национальности, не могут сохранить стойкость духа. Они, по его мнению, будут готовы идти в бой только при уверенности, что у них есть поддержка. Если им становится понятно, что преимущество на стороне противника, они бросят все, чтобы сохранить себе жизнь. Особенно заметно это проявляется в армии США, говорит наемник ЧВК. Те не пойдут в бой, пока не проведена подготовка, и даже после этого бой ведется при постоянной поддержке с воздуха.

А вот о солдатах российской армии опытный наемник отозвался так: "От русских лучше держаться подальше".

Он рассказывает, что русский боевой дух всегда вызывал восхищение среди военных других стран. "Русский солдат будет сражаться до последнего патрона", - добавил он. Наемник считает, что русским совершенно не важно, сколько сил осталось у врага. Бывает и так, что, потратив весь боезапас, русские бойцы шли в бой, хватая в качестве оружия все, что попадется под руку.

"Именно поэтому так боятся нас на Западе. А о морально-волевых качествах русского воина слагают легенды", - пишет автор статьи, имя которого неизвестно.