Американский морской пехотинец о русском десанте: "Гигантское разочарование..."

Огромной проблемой американской армии стало отсутствие профильного образования. И речь не идёт о получении диплома о полноценном прохождении курса военного дела. Нет даже минимального введения в те или иные дисциплины или описания оружия, обмундирования противника. Именно такой вывод сделал морской пехотинец Томас Левандовский, отвечая на вопрос об отношении американцев к русскому десанту. Как мы понимаем, свой ответ Левандовский начал издалека.

"Мой ответ будет гигантским разочарованием, - пишет военный. - Но, по правде говоря, большинство современных морских пехотинцев и солдат не рассматривают русских военных в принципе. И дело тут вовсе не в том, что мы думаем, будто мы намного лучше их или они не имеют никакого значения, а в том, что большинство моих сверстников о любом потенциальном противнике знают... Нет, лучше скажу так: не знают ничего!"

Скриншот комментария морского пехотинца, опубликованный на англоязычной площадке, публикует автор канала "Империя зла". В продолжение своей речи Левандовский отмечает, что 99 процентов американских военных даже не знают, какой основной боевой танк в российской армии. Впрочем, танкисты наверняка обладают такой информацией, но только не оставшаяся часть ВС США.

"Я думаю, мы просто не воспринимаем угрозы так серьёзно, по крайней мере на первый взгляд. Однажды меня отправили в Японию. И вот что я вам скажу. Если вы посмотрите на японскую авиабазу, а потом сравните её с американской, то увидите, что японцы серьёзно относятся к угрозе войны и имеют хорошую защиту для своих самолётов и персонала. На базе ВВС США имелись F-22, которые просто стояли под дождём рядом с взлётно-посадочной полосой. Это были наши самые современные самолёты, открытые стихии, наблюдению и атаке. Мы стали слишком самодовольны, чтобы заботиться о таких "мелочах", - говорит военный.

Наконец, возвращаясь именно к теме русского десанта, Левандовский добавляет, что готов поделиться личным мнением, которое наверняка будет отличным от прочих в силу уже представленных выше причин. Итак:

"Теперь мое личное мнение. Я думаю, что русский спецназ в принципе не того же калибра, что, скажем, Seal Team Six, или Delta, или SAS, но их много, и у них действительно есть современный боевой опыт, в отличие от того, что многие люди думают о них. У них другой, более восточный подход к тактике, и это показывает, что у них есть некоторые преимущества перед западными идеями. И мы могли бы чему-то у них научиться.

Если я, как 0311 (стрелок), во время зачистки здания наткнулся бы на них, я бы немного волновался. Но если мы собираемся встретиться с ними на дистанции хотя бы 500 метров, я буду немного более уверен в своих способностях, но всё зависит от обстоятельств..."