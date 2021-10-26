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Американский министр обвинил Россию и Китай в "сговоре" против всего мира

26 октября 2021, 19:20  •  35 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Вашингтон продолжает наращивать антироссийскую истерию
Власти США уже не знают, что бы еще придумать для того, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных разрушительных действий на международной арене. По традиционной схеме они всеми силами лепят врагов из других стран. В этой логике недавно выступил министр ВМС США Карлос дель Торо.
Начальник американских Военно-морских сил убеждает публику, что Россия и Китай объединили свои усилия для того, чтобы держать в страхе все остальные государства. Мол, в реализации этого коварного плана две державы не чураются нарушением международных правил и норм.
Высокопоставленного американца весьма печалит факт укрепления связей между Москвой и Пекином. Военный министр опасается, что союз двух крупнейших держав может существенно изменить ситуацию в мировом пространстве.
Видимо, именно поэтому Карлос дель Торо решил разжечь ненависть других игроков международной арены к России и Китаю и выдумал историю об их коварном "сговоре" против всех остальных. С такой пламенной речью американский вояка выступил в Токио. При этом политик пафосно добавил, что США всегда будут стоять на защите мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Стоит отметить, что многие в Америке придерживаются схожей позиции. Недавно местные журналисты призвали Вашингтон усилить противодействие России и Китаю.

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