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Американский? Метки на двигателе рухнувшего в Афганистане самолёта рассказали о его "прошлом"
28 января 2020, 12:54 • 132 • В мире
Появилась более подробная информация о самолёте, который потерпел крушение в Афганистане 27 января. По данным СМИ, он мог принадлежать военным США. В очертаниях эксперты узнали их Bombardier E 11. Они также сделали вывод по меткам на правом двигателе самолёта, которые указывают, что воздушное судно принадлежало ВВС США. Однако официального подтверждения от американцев пока нет.
В Афганистане разбился пассажирский самолёт. Об этом стало известно утром в понедельник, 27 января. Лайнер принадлежал национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на представителей местных властей, крушение произошло на востоке страны.
Однако позже появились и другие версии случившегося. Согласно одной из них, судно принадлежало американским ВВС. Эксперты разглядели на правом двигателе самолёта опознавательный знак, по которому можно судить о его "прошлом", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews. По очертаниям фюзеляжа специалисты также предположили, что это американский Bombardier E 11.
Ещё одна версия - якобы воздушное судно сбили боевики из "Талибана" (организация, деятельность которой в РФ запрещена. - Прим. ред.).
Официального подтверждения этих версий пока нет.
По данным СМИ, на борту было около 15 человек. Очевидцы крушения достали из-под обломков тело пилота. Погибший был иностранцем. Однако какому государству принадлежал упавший самолёт, до сих пор неясно.
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