Американский? Метки на двигателе рухнувшего в Афганистане самолёта рассказали о его "прошлом"

В Афганистане разбился пассажирский самолёт. Об этом стало известно утром в понедельник, 27 января. Лайнер принадлежал национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Как сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на представителей местных властей, крушение произошло на востоке страны.

Однако позже появились и другие версии случившегося. Согласно одной из них, судно принадлежало американским ВВС. Эксперты разглядели на правом двигателе самолёта опознавательный знак, по которому можно судить о его "прошлом", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLOnews. По очертаниям фюзеляжа специалисты также предположили, что это американский Bombardier E 11.

Ещё одна версия - якобы воздушное судно сбили боевики из "Талибана" (организация, деятельность которой в РФ запрещена. - Прим. ред.).

Официального подтверждения этих версий пока нет.

По данным СМИ, на борту было около 15 человек. Очевидцы крушения достали из-под обломков тело пилота. Погибший был иностранцем. Однако какому государству принадлежал упавший самолёт, до сих пор неясно.