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Американский майор придумал план разгрома ПВО Калининграда

22 сентября 2020, 12:05  •  59 • В мире
Майор Шейн Прейзуотер предложил в своей статье для Defence One план разгрома ПВО Калининграда. Американский аналитик полагает, что для реализации этой идеи ВВС США нужно большее количество стратегических бомбардировщиков, чем есть сейчас.
"ВВС нуждаются в новом незаметном бомбардировщике. Есть важные вещи, которые делают B-1 и B-52, но не B-21, - отметил в своей статье для Defence One военный аналитик в Центре военной и политической власти при Фонде защиты демократий (FDD) майор Шейн Прейзуотер. - B-21 будет изысканным, но дорогим самолётом и не заменит конкретных возможностей B-52 и B-1".
Эксперт обратил внимание на опасный разрыв между мощностью нанесения ударов на дальние расстояния и тем, что будет доступно ВВС США, когда сегодняшние бомбардировщики выйдут из строя.
Американский майор уверен, что подобный разрыв сделает Соединённые Штаты и их союзников более уязвимыми в случае нападения.
Исходя из своих умозаключений, Прейзуотер призвал к приобретению большего количества стратегических бомбардировщиков, чем сейчас.
Рассуждая о способностях бомбардировщиков-невидимок, таких как B-21, майор придумал план разгрома ПВО Калининграда. Американский эксперт подчёркивает, что они "могут проникать в системы A2/AD для целей, требующих оружия прямой атаки". При этом подчеркнул, что и не столь малозаметные бомбардировщики также "могут предоставить сотни средств защиты в начале боевых действий".
"Огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома объединённой системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков", - подчеркнул Прейзуотер.

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