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Американский конгрессмен призвал наказать Россию за газовые проблемы Европы

08 октября 2021, 02:45  •  17 • Политика
Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал наказать Россию. Он заявил, что именно она стоит за газовыми проблемами Европы.
Маккол напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден сократили давление на "Северный поток – 2", но взамен пообещали отреагировать, если Россия "совершит попытку использовать энергетику как оружие". Об этом сообщила пресс-служба республиканцев комитета по делам палаты.
По мнению республиканца, администрация США должна наказать Россию, а именно вести санкции против "Северного потока – 2". Маккол уверен: Москва намеренно манипулирует европейским рынком газа, пользуется серьёзным энергетическим кризисом, чтобы ускорить сертификацию трубопровода.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить объёмы продажи газа на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга. Однако глава государства сделал акцент, что сделано это должно быть через биржу, а не через спотовый рынок. Кроме того, эти действия не должны негативно влиять на интересы России.
В итоге цена на газ в Европе заколебались и остановись по итогам дня на отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Накануне же был достигнут очередной исторический максимум в 1,92 тысячи долларов за тот же объём.

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