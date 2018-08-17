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Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»

17 августа 2018, 05:54  •  159 • Политика
Член американского Конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России.
Американский конгрессмен Томас Масси возмутился торжествующей в США истерией против России. По его словам, обычных американцев не волнуют «российский заговор» и отголоски холодной войны, о чем так часто говорят в СМИ.
Он возмущен тем, что в прессе навязывают мнение, «что мы все должны бояться любого жителя России в США».
В колонке издания RealClear Politics Масси отмечает, что у США есть гораздо более реальные угрозы. «Одержимость Россией» во многом связана с обвинениями во вмешательстве в выборы, а также с недавним задержанием гражданки РФ Марии Бутиной.
По мнению Матти, предъявленные Бутиной обвинения «крайне несодержательны».
Политик подчеркивает, что гораздо более опасны для Штатов иные проблемы. В частности, он отмечает угрозу в связи с растущим госдолгом страны, а также отсутствием безопасности на границах и распространением радикального исламского терроризма.

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