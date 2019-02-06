Американский конгрессмен Маллин на страницах The Hill призвал вмешаться в выборы в Молдове и на Украине

Демократия по-американски

«Прелесть демократии заключается в том, что на открытых, свободных и честных выборах можно проголосовать за какого угодно кандидата. Есть одна маленькая страна, нечасто мелькающая в заголовках зарубежных СМИ и редко дающая о себе знать на мировой арене. Она готова принять демократию и все её идеалы. Эта страна – Молдавия, и на карту поставлена её демократия – ровным счётом, как и её спокойствие, поскольку Россия наращивает агрессивные усилия по тайной оккупации этого государства», – трагически сообщает американская политическая газета The Hill. Стоит отметить, что это издание предназначено для Белого дома и Конгресса, экспертов, лоббистов, лидеров корпораций и руководителей ведущих ассоциаций, а не для рядовых американцев.

Сегодня демократия в маленькой Молдове в опасности, ведь «военные президента Путина» занимают 12% её территории. А для процветания демократии окружающие страны должны не только признать, но и уважать её суверенитет и целостность, – пишет автор статьи конгрессмен Маркуэйн Маллин (Markwayne Mullin).

По его словам, Молдавия уже начала перенимать западные идеалы и методы управления. Кишинёв работает над тем, чтобы «сбросить с себя российские оковы», но ему нужна помощь. Западный же мир закрывает глаза на то, как Россия укрепляет свои форпосты в нескольких восточноевропейских государствах. Кроме Молдавии, из-за влияния Москвы в опасности находятся Грузия, Украина, Литва, Эстония и Латвия. Поэтому Соединённые Штаты, ЕС и их союзники должны активно взаимодействовать и поддерживать эти бывшие советские республики, так как они усваивают демократию и борются с агрессивной политикой Москвы, подробно объясняет конгрессмен, что необходимо делать США и ЕС. Нести демократию.

«Размещённые в Приднестровье российские войска фактически являются оккупационными силами в Молдавии», – считает Маллин. И что самое страшное, «Кремль удерживает Кишинёв от принятия западных ценностей».

«Наряду с присутствием внутри страны, вмешательство Москвы в демократический процесс в Молдавии резко усилилось по мере приближения общенациональных выборов, намеченных на 24 февраля. Несмотря на то, что Россия на международной арене отрицает своё вмешательство, российские агенты открыто распространяют дезинформацию и пропаганду через финансируемые Москвой неправительственные организации (НПО). Они контролируют большую часть медиаконтента, безжалостно манипулируют социальными сетями и поддерживают так называемую «проевропейскую оппозицию», – строчит конгрессмен. Видимо, он совсем плохо знаком с ситуацией в Молдове: «проевропейскую оппозицию» (блок ACUM) поддерживает как раз Запад.

А дальше «Остапа понесло», конгрессмен просто уже не может остановиться.

Он утверждает, что «до созыва нынешнего проамериканского парламента Молдавии проходящие через Кишинёв международные финансовые потоки фактически контролировала русская мафия, что, по сути, разрушало банковскую систему страны» , но коалиционное правительство (имеется в виду кабинет министров, подконтрольный местному олигарху Владу Плахотнюку – Ред.) с огромным трудом спасло молдавские банки. Да и вообще, по убеждению Маллина, «продемократический» молдавский парламент, не щадя живота своего, борется с коррупцией и с тем, что снова могут нагрянуть русские и отмывать деньги. Фантазиям автора The Hill можно позавидовать! Особенно, если учесть, что в его же изложении в Кишинёве одновременно существует и «продемократическая власть» и «проевропейская оппозиция» (которую якобы содержит Москва). Тут как бы самим молдаванам не запутаться, кто у них более «про» – Плахотнюк, Нэстасе или Санду?

Главный же виновник всех бед, по версии The Hill, – президент Игорь Додон из Социалистической партии, поскольку «пообещал препятствовать любым прозападным инициативам и законам, введённым правительством».

«Если на выборах в феврале Социалистическая партия президента Додона получит большинство в законодательном органе, то у США и ЕС появятся серьёзные основания для беспокойства», – что это, если не вмешательство в молдавские выборы со стороны конгрессмена США?

«Внимание западных держав сейчас отвлечено. Президент Франции Эммануэль Макрон борется за политическое выживание, канцлер Ангела Меркель покидает мировую арену без очевидного преемника в Германии, а в Великобритании царит хаос, порождённый Брекситом. Вопрос состоит в том, кто будет первой жертвой, Молдавия или Украина? Или, пока не стало слишком поздно, их союзники всё это остановят?», – недвусмысленно намекает автор The Hill. Точнее, открыто призывает государства Европы вмешаться в выборы в Молдове, а затем и на Украине. Это и называется «нести демократию». По- американски нести.

Осталось добавить, что Маркуэйн Маллин встречался с лидером ДПМ Владом Плахотнюком, когда тот ездил в США просить содействия на выборах и заверял молдавского олигарха в том, что поддерживает «усилия по борьбе с враждебными действиями со стороны России». В итоге конгрессмен действительно содействует ДПМ, да ещё и, прикрываясь «российской угрозой», убеждает других помочь Плахотнюку сохранить власть в Молдавии.