Американский конгресс накрыла «голубая волна»

• 133 • Аналитика

Токсичный президент

«Голубая волна» все-таки накрыла Соединенные Штаты. По итогам прошедших 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс республиканцы (которых на картах и диаграммах отображают красным цветом) смогли сохранить контроль за Сенатом, однако демократы (ассоциирующиеся с синим или голубым цветом) взяли верх в битве за нижнюю палату Конгресса – Палату представителей. На момент сдачи статьи итоговые результаты по всем избирательным округам еще не были известны, однако из тех, где голоса были подсчитаны, демократы взяли 207, тогда как республиканцы победили лишь в 190.[1]

Эксперты уже спорят о том, почему так произошло. Одни говорят о том, что победа демократов была неизбежна. Американцы не любят ситуацию, когда одна партия долгое время контролирует и исполнительную (Белый дом) и законодательную (обе палаты Конгресса) власть, поэтому после выборов, на которых такой контроль приобретается, обычно происходит откат, и оппоненты завоевывают большинство либо в одной палате Конгресса, либо в обоих. Так, например, было в 1994 году, когда республиканцы отбили весь Конгресс у демократов.

Другие уверяют, что дело все-таки в Трампе, который оказался слишком токсичным и «отравил» рейтинги его однопартийцев в избирательных округах. Да, Дональда Трампа поддерживает абсолютное большинство республиканских избирателей (около 90%). Но куда более важным для исхода выборов является рейтинг Трампа среди беспартийных, которых президент мог бы убедить проголосовать за своих однопартийцев. А вот тут у хозяина Белого дома, как известно, проблемы.

По данным Gallup, в течение двух месяцев до выборов он колебался от 33 до 39%, а CNN вообще говорит о 31% в сентябре. И, учитывая количественное преимущество избирателей-демократов над избирателями-республиканцами, последним для победы нужно привлекать больше голосов «независимых». Трамп им эти голоса не дал.

Еще одной причиной стала, конечно же, масштабная информационная компания против Трампа и его «ретроградов-республиканцев», которые сеют в обществе хаос и авторитаризм. По мнению сторонников демократов, Трамп «сделал девизом своего президентства слово “бесчестье”, а его бандитская манера речи и стремление демонизировать политических оппонентов напоминает поведение тех коррумпированных и авторитарных лидеров, на которых Америка всегда смотрела с презрением».[2] «Факелы и смерти в Шарлоттсвилле. Дети в клетках на границе. Ложь, женоненавистничество, расизм и нападки на верховенство закона, которые исходят от нашего президента. Все это разбудило спящего великана. Американский народ наконец-то зашевелился», — писал бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Правильно подать

Над этим шевелением активно работали симпатизирующие демократам СМИ, которые «подсвечивали» в эфире негативные аспекты политики Трампа. Например, в том же вопросе иммиграции Трамп поступал, возможно, жестоко, однако он ставил во главе угла верховенство закона («все, кто хочет попасть в США, должны проходить легальные процедуры») и безопасность самих Соединенных Штатов, президентом которых он является. Однако анализ показывает, что более 90% времени, посвященных иммиграционному вопросу в вечерних новостях NBC, CBS и ABC, Трамп подвергался критике.[3] 44% времени в передачах по миграцию было посвящено «жертвам политики Трампа», и лишь 0,5% эфира было отведено близким и родственникам тех людей, которые пострадали от преступлений со стороны мигрантов.[4]

Исправить ситуацию, по мнению либеральных СМИ, мог только приход «правильных» людей. Редакционная статья в Bloomberg гласит, что «единственным ответственным выбором станет голосование за Демократический Конгресс». По их мнению, «экстраординарный подход Трампа к использованию его президентских полномочий придал особое значение обязанностям Конгресса формировать политический курс и контролировать исполнительную ветвь власти. И республиканская Палата представителей и Сенат эти обязанности не выполнили – бессовестно и преднамеренно».

Американский президент пытался защищаться, используя свой твиттер и пытаясь сместить акценты с эмоций на конкретные выгоды от своего правления, как республиканского президента, для американской экономики. «Сейчас благодаря руководству республиканцев экономика США находится в самом лучшем состоянии за всю историю нашей страны, и надежда наконец-то вернулась в города по всей Америке. С момента моего избрания мы создали 4,5 миллиона новых рабочих мест, только в последнем месяце появилось 250 тысяч... Уровень безработицы находится на самом низком уровне за последние примерно 50 лет», — напоминал Трамп.

Напоминал он также и о проведенном республиканцами сокращении налогов, которое позволило в среднем каждой американской семье экономить около 2 тысяч долларов в год. Об облегчении работы бизнеса за счет «систематического уничтожения ненужных регулятивных мер, убивавших рабочие места и выталкивающих бизнес за рубеж». И дал понять, что в случае победы Демократов в битве за Конгресс они снова ввергнут Америку в пучину экономического кризиса. [5]

Однако, во-первых, ряд экспертов заявляли, что Трамп либо врет либо ставит себе в заслугу последствия действий администрации Обамы.[6] Во-вторых, не во всех вопросах, связанных с экономикой и социалкой, Трамп действовал в интересах большинства избирателей. «Проблема для республиканцев в том, что по опросам населения здравоохранение было ключевым вопросом, а Палата представителей, под руководством республиканцев, голосовала в прошлом году за отмену закона 2010 года "О защите пациентов и доступном здравоохранении" — ключевого достижения демократов, которое дало доступ к медицинским услугами нескольким десяткам миллионов американцев», — пояснил «Эксперт Online» американист, преподаватель Университета Ратгерса Сергей Костяев. Ну и, в-третьих, эмоции все-таки пересилили факты, как это часто бывает.

Поберегись!

И теперь главный вопрос в том, что сделает «голубая волна» с Трампом. Смоет или все-таки лишь размоет и без того шаткие основы его президентства?

О «смыве» – то есть импичменте – речь пока не идет. Да, получив контроль над Палатой представителей и право назначить своих глав комитетов, демократы могут с удвоенной силой добиваться отставки президента. «Демократы в Палате представителей начнут ряд расследований администрации Трампа, например, будут затребованы налоговые декларации Трампа. После этого станет ясно, когда и от кого он получал средства. Например, по сообщениям СМИ[7], недавно арестованный российский бизнесмен Рыболовлев, в свое время едва ли не спас его от банкротства», — поясняет Сергей Костяев. Да, комиссия Мюллера (которая до сих пор не накопала основания для импичмента) получит новый стимул. Поэтому когда лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обещает «охлаждение» политической температуры США в случае победы ее партии, это, конечно, лукавство.

Однако за импичмент должен проголосовать и Сенат, где у республиканцев все-таки остается большинство. И как бы некоторые однопартийцы не брезговали Трампом, они не могут «слить» своего президента по надуманным предлогом – особенно иакого президента, чей рейтинг среди республиканских избирателей бьет все рекорды.

А вот подрывать позиции Трампа для того, чтобы не дать ему переизбраться в 2020 году, демократы вполне могут. Во-первых, они будут саботировать все инициативы Белого дома, реализация которых могла бы принести Трампу политические очки. «Никаких серьезных законодательных инициатив не будет принято в ближайшие два года», — говорит Сергей Костяев. Кроме того, В США усилится охота на «ведьм», в качестве каковых предстанут консервативные ценности и презумпция невиновности. Некоторые СМИ писали о том, что победа демократов приведет к укоренению в США дискриминации в отношении мужчин, «чья вина только в том, что они родились мужчинами». Ведь именно левые демократы развернули в США компанию против «сексуальных приставаний», в которых бездоказательно обвиняют своих политических противников.

В Москве, естественно, за всеми этими перипетиями будут пристально следить. Некоторые могут сказать, что усиливающийся бардак в Соединенных Штатах соответствует российским интересам. Мол, паралич американской власти еще больше обрушит репутацию США в мире, не позволит заниматься системной внешней политикой, а значит — усилит позиции тех стран, которые выступают за переход от ставшей неэффективной однополярности к многополярному миру. Однако другие эксперты призывают все-таки осознать, что не все так просто и линейно, и утверждают, что победа демократов усилит конфликтность в отношениях между Вашингтоном и Москвой, являющейся заложницей американских внутриполитических разборок.

И действительно, паралич Трампа в вопросах внутренней политики (который не позволит ему набирать рейтинг перед выборами 2020 года) вынудит его искать громких побед на международной арене. Что может вылиться не только в обострение торговой войны с Китаем и санкционной — с Ираном, но и в более активные действия в Сирии, а также на российском направлении. Поскольку «победить» тут за счет договоренностей с Москвой практически невозможно (Конгресс не ратифицирует такое соглашение), Трампу придется побеждать за счет политического армрестлинга. Что, конечно, не будет способствовать не только нормализации российско-американских отношений, но и стабильности в мире.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники