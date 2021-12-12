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Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину

12 декабря 2021, 17:55  •  165 • Политика
Американский комик прокомментировал готовящееся "вторжение" России. Он сказал: "Без обид, Украина!". И тут же обидел Украину.
Ведущий одного из юмористических шоу США, посвящённых политике, высказался о нагнетаемой американскими СМИ ситуации вокруг Украины. Он заявил, что, судя по заверениям прессы, Россия перебросила к границе с Украиной 90 тыс. военных. В Вашингтоне и Киеве наперебой говорят о готовящемся вторжении. При этом совершенно непонятно, зачем вообще русским вторгаться на Украине.
Без обид, Украина, но зачем? Что, в России кончаются треники и палёный одеколон?
- пошутил комик.
В то же время он заметил, что Соединённым Штатам очень трудно критиковать Россию, "забирающую территории у соседей". Ведущий напомнил о штате Нью-Мексико, который отошёл Америке по итогам войны с Мексикой.
Отметим, что в последние несколько недель американские СМИ сообщают о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. При этом они не приводят никаких доказательств, ссылаясь лишь на некие ролики в соцсетях и анонимных источников. В Москве уже опровергли эти слухи, но Штаты продолжают нагнетать обстановку фейками.

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