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Американский командный корабль вошел в Балтийское море для "отражения российской агрессии"
31 мая 2019, 10:09 • 52 • Политика
В Балтийское море вошел американский командный корабль. Команда корабля будет участвовать в очередных маневрах НАТО, целью которых, традиционно, заявляется "отражение российской агрессии".
Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Информация о передвижениях зафиксирована мониторинговым порталом Marine Traffic. USS Mount Whitney участвует в учения НАТО НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019. Маневры проходят в период с 9 по 21 июня, у берегов европейских страны, в том числе, Германии, Швеции, Дании, Польши, Литвы и Латвии.
Предполагается, что в маневрах будут принимать участие представители 18 стран НАТО. Задействуют в учениях порядка 12 тысяч военнослужащих. На воде удастся зафиксировать 44 военных корабля. В небе - более четырех десятков самолетов и вертолетов.
Цель учений традиционная. Это отработка операций по противодействию потенциальному противнику. Известно, что в списке на пробу пера десантная операция, а также операции ПВО, противостояние под водой и над водой.
Добавим, российские представители неоднократно отмечали беспрецедентную активность альянса у западных границ. В то же время, в НАТО полагают, что их маневры - это часть "отражения российской агрессии", они, мол, готовятся. Правда, к чему готовятся, неясно. Мы лишь понимаем, что упоминание "российской агрессии" уже давно стало мантрой для так называемых западных партнеров.
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