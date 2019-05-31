Американский командный корабль вошел в Балтийское море для "отражения российской агрессии"

Командный корабль ВМС США USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря. Информация о передвижениях зафиксирована мониторинговым порталом Marine Traffic. USS Mount Whitney участвует в учения НАТО НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019. Маневры проходят в период с 9 по 21 июня, у берегов европейских страны, в том числе, Германии, Швеции, Дании, Польши, Литвы и Латвии.

Предполагается, что в маневрах будут принимать участие представители 18 стран НАТО. Задействуют в учениях порядка 12 тысяч военнослужащих. На воде удастся зафиксировать 44 военных корабля. В небе - более четырех десятков самолетов и вертолетов.

Цель учений традиционная. Это отработка операций по противодействию потенциальному противнику. Известно, что в списке на пробу пера десантная операция, а также операции ПВО, противостояние под водой и над водой.

Добавим, российские представители неоднократно отмечали беспрецедентную активность альянса у западных границ. В то же время, в НАТО полагают, что их маневры - это часть "отражения российской агрессии", они, мол, готовятся. Правда, к чему готовятся, неясно. Мы лишь понимаем, что упоминание "российской агрессии" уже давно стало мантрой для так называемых западных партнеров.