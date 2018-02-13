Американский кнут для Эрдогана

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США предупредили Турцию, что в Африн прибывает подкрепление из подконтрольных США курдских территорий. Заявляя о стратегическом партнерстве, Пентагон делает все, чтобы турецкие ВС не смогли пойти в наступление на Манбидж, где находятся американские военные. Это привело бы к эскалации между Анкарой и Вашингтоном

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В северной Сирии продолжается военная операция Турции "Оливковая ветвь", в которой гибнут десятки турецких военных и сотни курдских ополченцев из "Отрядов народной самообороны" (YPG). "Яблоком раздора" остается отношение двух стран к YPG. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил курдских ополченцев террористами, с которыми готов бороться любой ценой. Даже если ради этого придется нарушить суверенитет Сирии. Для Эрдогана контроль турецко-сирийской границы важен для того, чтобы прервать каналы сообщения между YPG и Рабочей партией Курдистана (РПК) на турецкой земле. РПК, имеющее влияние в восточных турецких вилайетах, угрожает территориальной целостности Турции. Турецкие СМИ публикуют фотографии с подземными каналами на границе, вырытыми YPG для коммуникации с РПК.

С другой стороны, министр обороны США Джеймс Мэттис критикует Анкару за то, что "Оливковая ветвь" отвлекает от борьбы против ИГИЛ (организация, запрещенная в России), которую ведут Сирийские демократические силы (СДС) совместно с американской коалицией. Выражая понимание "соображениям безопасности" Турции, глава Пентагона сообщает, что события в Африне вынудили определенную часть СДС покинуть свои позиции в Восточной Сирии и направится на северо-запад.

Напомним, что Сирийские демократические силы насчитывают порядка 50 тыс военнослужащих, а СДС находится под прикрытием американской коалиции. Очевидно, что без санкции Вашингтона вряд ли бы курды рванули в Африн. Следовательно, обнародовав информацию о перемещении СДС, Мэттис посылает предупредительные сигналы в Анкару. CNN Türk передает, что в бюджете Пентагона на 2019 год предусмотрено 550 миллионов долларов для СДС. Подкрепление в Африн и турецкую пограничную провинцию Хатай направил и Генштаб Турции.

На фоне нагнетания турецко-курдского противостояния, которое с подключением СДС к афринским боям может вылиться в масштабную войну, американцы зондируют почву и стремятся угомонить Эрдогана. 11 февраля в Стамбуле советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер встретился с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. Очевидно, что в свете продолжающейся операции "Оливковая ветвь" стороны обсуждали конкретные вопросы. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что у Турции есть намерение после Африна пойти на Манбидж и остальные территории под контролем YPG, где размещены американские военные.

Еще в конце января глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу потребовал от США "немедленно уйти из Манбиджа", и "делами, а не на словах" прекратить поддержку YPG. Из встречи Макмастера и Калына стало известно, что единственный ее итог - это "упор на долгосрочное стратегическое партнерство между Турцией и США". Переведя на нормальный язык, это значит, что Турция не выходит из НАТО, но по курдам и Манбиджу договориться не удалось. Калын, будучи представителем Эрдогана, фактически передает предложение-ультиматум своего президента Трампу через его советника. И предположительный отказ Макмастера значит и окончательный отказ Трампа и США.

Фото: www.globallookpress.com

Комментируя встречу Макмастера-Калына, главный редактор "МК Турция" Яшар Ниязбаев указывает на то, что официальные заявления чиновников крайне скудны. При этом он отмечает, что повестка дня строится вокруг того, что "отношения двух стран находятся на грани разрыва". Отсюда и заявления Макмастера и Калына о том, что, вопреки сложностям "мы оба умных мужика, встретились и обсудили трудности наших отношений и выражаем понимание важности стратегического партнерства", говорит Ниязбаев. По мнению эксперта, несмотря на возмущения Анкары, "мяч" находится на ее стороне.

В то время, как США считают уместным разбираться с угрозами, которые находятся за 12 тыс км от их границ, они не хотят понимать переживания своих партнеров, которые говорят об угрозе их нацбезопасности на соседнем дворе. В целом приезд Макмастера - это плюс. Американцы хотят спасти союз. Но турки, судя по высказываниям и публикациям. не особо верят в то, что США смогут предложить что-либо действительно стоящее. А слухи о 30-километровой буферной зоне турецкая сторона воспринимает не как компромисс, а как уловку для защиты интересов сирийских курдов",

- заявил Ниязбаев.

Напомним, в конце января Тиллерсон предложил создать 30-километровую зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы.

Р. Тиллерсон. Фото: www.globallookpress.com

Писатель и востоковед Исраэль Шамир считает, что ввиду отсутствия серьезных успехов ВС Турции преждевременно говорить о возможной "красной линии", которую американцы расчертили Эрдогану:

Космический бизнес: США намерены сделать МКС коммерческим проектом Пока не очень удается турецкой армии занять Африн, там продолжаются бои, а курды приступили к переброске своих частей из Манбиджа в район Африн. Пока не будет взят Африн, вряд ли наступит пора Манбиджа. Возможно Вашингтону не стоит беспокоиться и говорить "стоп", пока у турецкой армии нет больших и блестящих достижений".

Что касается будущих отношений Анкары с Вашингтоном, то Шамир ставит под сомнение возможность "настолько открытого и явного" разрыва. Писатель полагает, что Эрдоган приложит все усилия, чтобы ситуация не оказалась непоправимой.

Отметим, что Турция все еще является членом НАТО, а американские ПРО на базе Инджирлик гарантируют воздушную защиту турок. После доставки купленных российских С-400 Анкара станет более независимой от Североатлантического альянса.

Турки гоняют американский спецназ по сирийской пустыне

Напомним, на этой неделе пройдут еще две важные встречи: 15 февраля в Анкаре - между Чавушоглу и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также саммит НАТО в Брюсселе, где министр обороны Турции Нуреддин Джаникли переговорит с Мэттисом. Удастся ли им прийти к какому-то компромиссу? Опыт последних встреч силовых и дипломатических ведомств настраивает скорее на пессимистический лад. Один вывод можно сделать уже сейчас. С наращиванием оборотов "Оливковой ветви" растут и ставки в американо-турецких отношениях. Наступая на YPG, Турция ставит Вашингтон перед выбором "или мы, или они".

Не случайно, в преддверии визита своего американского визави Чавушоглу сказал, что отношения достигли критической отметки:

Либо мы наладим отношения, либо сломаем их полностью".

Потерявшая доверие к американцам Анкара, по его словам, требует "конкретных шагов", а "не новых пустых обещаний".

Гасанов Камран