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Американский хайтек проиграл "великую страну" российскому оружию

19 января 2020, 10:54  •  5 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
Власти индийского штата Махараштра отказались от планов строительства транспортной системы Hyperloop.
Меморандум о взаимопонимании между правительством штата и компанией Hyperloop One был подписан в 2018 году. Предполагалось, что гиперлуп свяжет Мумбаи и Пуну и позволит преодолевать 180-километровое расстояние между двумя городами всего за 20 минут. Для крайне людного (127 миллионов — это больше, чем во всей Японии) и самого индустриально развитого в Индии штата, чье название переводится как "великая страна", суперскоростная система транспортной связи стала бы большим подспорьем в борьбе с негативными эффектами перенаселения. Озвучивался и порядок сумм строительства: десять миллиардов долларов. В прошлом году плану был придан статус инфраструктурного проекта штата.
Однако что-то пошло не так. Новый министр финансов и вице-премьер штата Аджит Павар заявил, что он, конечно, не отменяет проект совсем. Но поскольку "этот гиперлуп еще не построен нигде, его просто нет в мире", штат подождет, пока "хоть где-нибудь построят хотя бы десять километров". "Если мы увидим, что оно работает, мы об этом подумаем", — сказал министр. На ближайшие годы в бюджете Махараштры никаких денег на строительство гиперлупов выделять не планируется.
...Что тут интересно. Уже через два года, в 2022-м, идее hyperloop исполнится десять лет. Впервые она была, как и многое другое, вброшена в медийное пространство Илоном Маском. Через год совместная команда двух масковских компаний — SpaceX и Tesla — представила концепт транспорта будущего (пассажирские капсулы на магнитной подушке мчатся по герметичной трубе, из которой выкачан воздух, развивая сверхзвуковую скорость — то есть более 1200 километров в час).
Потом началось нечто, названное The Wall Street Journal "Гиперлуп-движением": целый ряд крупных компаний, включая Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона, и бессчетное число университетских команд начали соревноваться в гиперлуп-проектах. Брэнсоновская Hyperloop One и другие компании успели озвучить планы строительства гиперлуп-магистралей практически по всей планете, от Швеции до Индии и от Калифорнии до Украины.
Так вот: это движение по-прежнему процветает. Ведутся исследования, работы, студенческие команды выигрывают соревнования проектов. Подписываются протоколы о намерениях и меморандумы о взаимопониманиях. Не хватает только одного — самого гиперлупа.
И кое-где, явно устав ждать воплощения сверхзвуковой мечты в реальность, начинают откладывать идею куда-нибудь сильно на потом.
В этом смысле начало 2020 года вообще довольно показательно. По целому ряду хайповейших тем уходящего десятилетия в крупных мировых СМИ появляются отвратительно отрезвляющие публикации.
Мы уже писали о том, что в Германии начали вдруг с тревогой оценивать реалистичность "стопроцентной зеленой энергетики". На днях в государственном британском медиа появилось сомнение еще и в том, что создание полноценного искусственного разума, которому человек сможет наконец доверить прогресс и управление, действительно где-то рядом.
Пинать любителей колонизации Марса на этот раз мы не будем — как и вспоминать другие революционные технологии, которые обещали Скоро Изменить Жизнь, но оказались просто пузырями. Речь о другом.
Недавние 2010-е были очень особой мини-эпохой. Она началась с лихорадочного испуга после мирового кризиса — и именно поэтому, возможно, с огромным энтузиазмом метнулась верить в прорывные технологии, которые вот-вот изменят все правила игры и перебросят весь мир в новый техноуклад, в новую эру взрывного роста.
На заре 2020-х мы имеем, безусловно, массу перемен, пришедших в нашу жизнь, но ни одна из них пока не выглядит приоткрывающейся дверью в головокружительное будущее (по иронии судьбы такой возможностью является, пожалуй, только то, против чего все борются, — глобальное потепление, освобождающее Северный морской путь и дающее надежду на освоение богатств, скрытых под Гренландским ледяным щитом, а далее, быть может, и в Антарктиде. Но это так, к слову).
Сейчас глава МВФ заявляет о новом витке глобального кризиса, который маячит перед так до конца и не оправившимися экономиками.
И это делает 2020-й своего рода "годом глобального похмелья", когда мечты 2010-х подвергаются переоценке, а то и вообще задвигаются куда подальше.
А на первый план выходят вопросы куда более насущные — и очень реалистичные в неспокойных новых двадцатых.
В этом смысле символично, что одновременно с новостью об отмене индийского гиперлупа местные СМИ сообщают о том, что Россия уже начала производство комплексов С-400 для Индии в рамках сделки на сумму 5,6 миллиарда долларов. Еще Индия получит автоматы Калашникова и две сотни вертолетов.
Когда наступает эпоха реализма, суровый русский хайтек зачастую выглядит привлекательнее магнитной капсулы в вакуумной трубе.

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