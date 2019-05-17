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Американский истребитель F-16C врезался в здание - видео. Есть пострадавшие.
17 мая 2019, 08:09 • 135 • В мире
Американские СМИ публикуют в Instagram и Twitter сообщения о крушении F-16C. Истребитель врезался в здание, пострадали люди. В Сеть выложили видео с места событий.
В Калифорнии американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения врезался в коммерческое здание неподалеку от военной базы. В здании осталась огромная дыра. Два человека пострадали. Пилот катапультировался. Инцидент произошел 17 марта около 3:00 по мск.
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