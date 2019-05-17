Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что, опять?! Зеленский заговорил и развеял все сомнения (Уставший оптимист)
Кадыров обратился с неожиданным требованием к США: Мы вам так список Магнитского...
24-й демократ: сможет ли мэр Нью-Йорка стать соперником Трампа на президентских ...
"Венесуэлизация" Украины или счастливая диктатура: Эксперт о том, как ...
Главная / В мире

Американский истребитель F-16C врезался в здание - видео. Есть пострадавшие.

17 мая 2019, 08:09  •  135 • В мире
Американские СМИ публикуют в Instagram и Twitter сообщения о крушении F-16C. Истребитель врезался в здание, пострадали люди. В Сеть выложили видео с места событий.
В Калифорнии американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения врезался в коммерческое здание неподалеку от военной базы. В здании осталась огромная дыра. Два человека пострадали. Пилот катапультировался. Инцидент произошел 17 марта около 3:00 по мск.
#Breaking: Almost an hour ago, an F-16C of #USAF crashed into a commercial building near March Reserve Air Force Base, #Riverside. Its pilot ejected safely before his airplane stalls & crashes. Two civilians got injured in the building.
(Credit: ktla5news)https://t.co/NcDy6uR5i6 pic.twitter.com/IlQuXIpJhw
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 17 мая 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
16 мая 2019, 12:39
"Хроническая русофобия": В России поставили "диагноз" Еврокомиссии
17 мая 2019, 07:54
«С осторожностью взвешивать»: аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы
16 мая 2019, 09:09
«Усиливают напряжённость»: в ЕП опасаются, что заявления генсека НАТО ухудшат «добрососедские отношения с Россией»
17 мая 2019, 04:54
Франция вступает в полосу социального кризиса
17 мая 2019, 08:09
Американский истребитель F-16C врезался в здание - видео. Есть пострадавшие.
17 мая 2019, 08:09
Морпехи США убили своего сослуживца за то, что он не пил алкоголь и не пользовался платными интимными услугами женщин
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2019, 01:39
"Европе давно надоели истерики Украины и её вечные просьбы денег": Политоло...
17 мая 2019, 01:39
Что, опять?! Зеленский заговорил и развеял все сомнения (Уставший оптимист)
17 мая 2019, 01:39
Кадыров обратился с неожиданным требованием к США: Мы вам так список Магнитского нари...
17 мая 2019, 04:54
Стрела в сердце: Загадочная смерть мужчины и четырёх женщин озадачила немцев
17 мая 2019, 01:39
С какой стати отдавать своих потребителей им? В Минэнерго России отказались продавать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 мая 2019, 06:24
Гарик Харламов "передумал" становиться президентом России, узнав о подъеме в 6 утра - видео
11 мая 2019, 10:24
Геннадий Дубовой: «Украине вскоре напомнят, каким может быть настоящий ответ»
11 мая 2019, 13:56
"Кто против?": Зеленского предупредили об "оружии массового поражения" - инаугурация под угрозой
11 мая 2019, 08:54
Поклонская сказала неудобную для руководства правду о проблемах Крыма
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.