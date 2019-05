Американский истребитель F-16C врезался в здание - видео. Есть пострадавшие.

В Калифорнии американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения врезался в коммерческое здание неподалеку от военной базы. В здании осталась огромная дыра. Два человека пострадали. Пилот катапультировался. Инцидент произошел 17 марта около 3:00 по мск.

#Breaking: Almost an hour ago, an F-16C of #USAF crashed into a commercial building near March Reserve Air Force Base, #Riverside. Its pilot ejected safely before his airplane stalls & crashes. Two civilians got injured in the building.

