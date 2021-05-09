Американский историк разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой

Американский историк Роберт Ситино разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой войне. Он назвал мнение о том, что Рузвельт якобы знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий, большим заблуждением.

Военный историк, научный сотрудник Национального музея Второй мировой войны Роберт Ситино в интервью, данном журналу Time, раскрыл главные, по его мнению, мифы об этой войне.

Он выделил пять расхожих заблуждений. Во-первых, о том, что якобы американский президент Франклин Рузвельт знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий. Учёный заявил, что подобное мнение - это "безумная теория заговора".

Во-вторых, Ситино опроверг статус Эрвина Роммеля как лучшего генерала гитлеровской армии.

В-третьих, специалист назвал ошибкой считать единственным виновником неудачи Германии в войне Адольфа Гитлера.

Кроме того, историк назвал заблуждением точку зрения о том, что Япония якобы могла победить во Второй мировой войне при условии уничтожения хранилищ с нефтью, принадлежащих США, при атаке на Пёрл-Харбор.

И последнее: Ситино признался, что считает непродуктивными попытки выделить решающие переломные моменты, которые имели бы потенциал кардинально переменить ход истории. По его мнению, таких событий в войне не было.