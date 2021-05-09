Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Главная / Политика

Американский историк разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой

09 мая 2021, 20:00  •  187 • Политика
Американский историк Роберт Ситино разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой войне. Он назвал мнение о том, что Рузвельт якобы знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий, большим заблуждением.
Военный историк, научный сотрудник Национального музея Второй мировой войны Роберт Ситино в интервью, данном журналу Time, раскрыл главные, по его мнению, мифы об этой войне.
Он выделил пять расхожих заблуждений. Во-первых, о том, что якобы американский президент Франклин Рузвельт знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий. Учёный заявил, что подобное мнение - это "безумная теория заговора".
Во-вторых, Ситино опроверг статус Эрвина Роммеля как лучшего генерала гитлеровской армии.
В-третьих, специалист назвал ошибкой считать единственным виновником неудачи Германии в войне Адольфа Гитлера.
Кроме того, историк назвал заблуждением точку зрения о том, что Япония якобы могла победить во Второй мировой войне при условии уничтожения хранилищ с нефтью, принадлежащих США, при атаке на Пёрл-Харбор.
И последнее: Ситино признался, что считает непродуктивными попытки выделить решающие переломные моменты, которые имели бы потенциал кардинально переменить ход истории. По его мнению, таких событий в войне не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
09 мая 2021, 10:50
Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
09 мая 2021, 07:10
Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"
09 мая 2021, 14:30
Националисты напали на женщину в Одессе: Полиция решила помочь радикалам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2021, 00:10
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из КНР
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
04 мая 2021, 07:00
Лукашенко взялся за топор. "Слитое" видео показал "Пул Первого"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.