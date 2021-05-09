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Американский историк разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой
09 мая 2021, 20:00 • 187 • Политика
Американский историк Роберт Ситино разоблачил "безумную теорию заговора" о Второй мировой войне. Он назвал мнение о том, что Рузвельт якобы знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий, большим заблуждением.
Военный историк, научный сотрудник Национального музея Второй мировой войны Роберт Ситино в интервью, данном журналу Time, раскрыл главные, по его мнению, мифы об этой войне.
Он выделил пять расхожих заблуждений. Во-первых, о том, что якобы американский президент Франклин Рузвельт знал о подготовке нападения на Пёрл-Харбор ещё до самих событий. Учёный заявил, что подобное мнение - это "безумная теория заговора".
Во-вторых, Ситино опроверг статус Эрвина Роммеля как лучшего генерала гитлеровской армии.
В-третьих, специалист назвал ошибкой считать единственным виновником неудачи Германии в войне Адольфа Гитлера.
Кроме того, историк назвал заблуждением точку зрения о том, что Япония якобы могла победить во Второй мировой войне при условии уничтожения хранилищ с нефтью, принадлежащих США, при атаке на Пёрл-Харбор.
И последнее: Ситино признался, что считает непродуктивными попытки выделить решающие переломные моменты, которые имели бы потенциал кардинально переменить ход истории. По его мнению, таких событий в войне не было.
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