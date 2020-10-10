Американский геймер подал в суд на Apple: Есть три претензии

Компания Apple оказалась в центре судебного разбирательства в Калифорнии. Один из местных жителей, Джон Пистаккио из Нью-Джерси, подал иск против Apple Inc., обвинив компанию в монополизации рынка мобильных игр.

Судя по жалобе, компания просто не даёт ни шанса своим конкурентам на рынке игровых услуг по подписке на iPhone. В итоге подобная практика приводит к более высоким ценам и меньшему выбору для геймеров, которые подписываются на Apple Arcade.

Пистаккио утверждает, что правила Apple App Store запрещают всем крупным игрокам на рынке мобильных игр (Microsoft Corp., Google и Facebook Inc.) доступ к магазину приложений для iPhone. В итоге геймер, по его признанию, был вынужден "платить сверхконкурентные цены" из-за "антиконкурентного поведения компании".

Bloomberg сообщает, что компания заблокировала конкурирующие сервисы по нескольким причинам. Одна из них - прямая трансляция игр из интернета, а не установка их на iPhone.

У истца к компании три основных претензии. По его мнению, "незаконно исключив конкуренцию, Apple устранила выбор потребителей, поставила в тупик инновации и снизила качество обслуживания".