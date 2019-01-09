Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президент...
Военный совет: в Европарламенте подняли вопрос об увеличении присутствия ЕС в зо...
Наблюдатели ОБСЕ снова оказались под огнём ВСУ
В Конгрессе США требуют отложить решение о снятии санкций с Дерипаски из-за шатд...
Главная / Политика

Американский генерал заочно передал Курилы Японии и заявил, что США не приведут туда войска

09 января 2019, 13:54  •  148 • Политика
Американский генерал Джерри Мартинес заявил, что в случае передачи Курил Японии США не приведут туда войска. Заочно спикер определил принадлежность островов, оставив за скобками тот факт, что о передаче речь не идет.
Командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес в ходе пресс-конференции в среду, 9 января, заверил, что американские базы не появятся на территории Курильских островов в случае, если часть территории будет передана Японии.
Впрочем, заявление генерала прозвучало с некоторой оговоркой.
"На данном этапе у США нет планов размещать там войска", - сказал Мартинес.
Ранее японские представители говорили, что войска США не появятся на территории Курил в случае их передачи. К слову, за скобками оставляют тот факт, что ни о какой передаче островов речь не идет. Ранее обсуждалось лишь совместное пользование островавми и то при условии подписания мирного договора. Соглашение о совместном пользовании все еще обсуждается в ходе консультаций России и Японии. Мирный договор несколько забуксовал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

148
Источник
Похожие новости
08 января 2019, 21:39
23 компании, семь граждан и один самолет: США пополнили санкционный список против Венесуэлы
09 января 2019, 04:09
В Чёрное море направляется группа кораблей НАТО - украинский политик
08 января 2019, 15:09
"Курилы. Стадия принятия: торг": В Сети посмеялись над предложением Японии отказаться от компенсаций
09 января 2019, 07:24
Скажет правду о Мексике: Вице-президент США раскрыл детали обращения Трампа к нации
09 января 2019, 10:39
"Путина как "страшилку" ликвидируют...": в украинских соцсетях выбрали вариант предвыборной "агитки"
09 января 2019, 13:54
Подозрительные туристы: Кто из граждан США готовит госпереворот в Мадагаскаре - спецрасследование
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 января 2019, 14:55
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
02 января 2019, 19:09
"Это грозит потерей одного-двух наших кораблей": эксперт о передаче ВСУ американских ракет "Гарпун"
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
04 января 2019, 03:39
"Почки поотбивали, свои били": Плененный украинский "воин" рассказывает об издевательствах сослуживцев
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.