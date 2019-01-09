Американский генерал заочно передал Курилы Японии и заявил, что США не приведут туда войска

Американский генерал Джерри Мартинес заявил, что в случае передачи Курил Японии США не приведут туда войска. Заочно спикер определил принадлежность островов, оставив за скобками тот факт, что о передаче речь не идет.

Командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес в ходе пресс-конференции в среду, 9 января, заверил, что американские базы не появятся на территории Курильских островов в случае, если часть территории будет передана Японии.

Впрочем, заявление генерала прозвучало с некоторой оговоркой.

"На данном этапе у США нет планов размещать там войска", - сказал Мартинес.

Ранее японские представители говорили, что войска США не появятся на территории Курил в случае их передачи. К слову, за скобками оставляют тот факт, что ни о какой передаче островов речь не идет. Ранее обсуждалось лишь совместное пользование островавми и то при условии подписания мирного договора. Соглашение о совместном пользовании все еще обсуждается в ходе консультаций России и Японии. Мирный договор несколько забуксовал.