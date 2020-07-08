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Американский генерал встал на сторону русских: "Нет доказательств сговора с талибами"*
08 июля 2020, 19:00 • 57 • В мире
Американский генерал Кеннет Маккензи прокомментировал материал в The New York Times о том, что русские военные в Афганистане якобы вступают в сговор с последователями "Талибана" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). Маккензи убеждён, что у разведки США "нет доказательств" этого.
Американский военачальник неожиданно встал на сторону русских при обсуждении ситуации в Афганистане. Недавно издание The New York Times выпустило текст, основанный на инсайдерской информации. В нем утверждалось, что русские военные вступают в сговор с "Талибаном" и "заказывают" убийство американцев в этой стране.
Генерал Кеннет Маккензи заявил, что это безосновательные утверждения. Он рассказал, что такие данные поступали ему от американской разведки, но доказательств не было.
"Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке", - заявил генерал телекомпании ABC.
Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил США считает, что Москва никак не влияет на ситуацию. А учитывая, что нападения талибов на американских военных повторяются регулярно, нет смысла усиливать безопасность и изменять подход.
Напомним, ежедневное издание The New York Times опубликовало статью, в которой заявляется, что Россия якобы тайно предлагала сторонникам "Талибана" вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане и что к такому выводу пришли спецслужбы США. Авторы материала сделали подобное заявление, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что разведка США основывалась на информации, полученной на допросах захваченных террористов и преступников. Каким именно способом были оплачены убийства и какова была их цена, источники газеты не уточнили. NYT конкретизирует, что действия России, указанные в материале, относятся к 2019 году. Источник газеты отмечает, что в 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных, но кто из них был убит ради получения вознаграждения от России, неизвестно.
*Талибы - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.
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