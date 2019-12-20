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Американский генерал в отставке назвал нового врага США в космосе. И это не Россия
20 декабря 2019, 02:54 • 36 • В мире
Генерал ВВС США в отставке Стивен Кваст нашёл нового сильного конкурента США в космической сфере. Это оказалась не Россия, а Китай. Кваст заявил, что китайская сторона строит в космосе настоящий военный флот. В то время как американцы "сидят на пляже в Майами и потягивают пина-коладу".
Американские военные назвали нового оппонента США в космосе. Беспокойство в Штатах вызывают китайские разработки. Генерал ВВС США в отставке Стивен Кваст заявил, что американцы ничего не делают, а в это время китайцы строят настоящий космический флот. Кваст подчеркнул, что у США есть передовые разработки, которые могут стать залогом могущества и процветания нации в будущем. Но пока они не используются должным образом.
Бывший военный предсказал, что следующая большая война может развернуться в космосе, передает "ИноТВ". Военный предлагает увеличить финансирование космической сферы и разработать собственный космический флот. Подготовкой к соперничеству в космосе Кваст объяснил китайские "кражи интеллектуальной собственности". Бывший военный считает, что вскоре из космоса можно будет "подавать"Wi-Fi и электроэнергию.
"И мы, американское общество, сидим на пляже в Майами, потягиваем пина-коладу и, глядя на волны, видим, как Китай строит свой флот, с линкорами и эсминцами, которые выходят в открытый океан, к этому континенту в три раза больше Африки. А мы ставим буйки и строим маяки", - привел сравнение Стивен Кваст.
Такое заявление Кваст сделал, выступая в Хиллсдейлском колледже. Тамже он рассказал об удивительной возможности, которой обладают американские военные. По словам генерал-лейтенанта в отставке, она позволяет перенести человека в любую точку земли. Причём в самые короткие сроки - за час. Правда, эксперты поставили под сомнение слова Кваста.
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