Американский генерал в отставке назвал нового врага США в космосе. И это не Россия

Американские военные назвали нового оппонента США в космосе. Беспокойство в Штатах вызывают китайские разработки. Генерал ВВС США в отставке Стивен Кваст заявил, что американцы ничего не делают, а в это время китайцы строят настоящий космический флот. Кваст подчеркнул, что у США есть передовые разработки, которые могут стать залогом могущества и процветания нации в будущем. Но пока они не используются должным образом.

Бывший военный предсказал, что следующая большая война может развернуться в космосе, передает "ИноТВ". Военный предлагает увеличить финансирование космической сферы и разработать собственный космический флот. Подготовкой к соперничеству в космосе Кваст объяснил китайские "кражи интеллектуальной собственности". Бывший военный считает, что вскоре из космоса можно будет "подавать"Wi-Fi и электроэнергию.

"И мы, американское общество, сидим на пляже в Майами, потягиваем пина-коладу и, глядя на волны, видим, как Китай строит свой флот, с линкорами и эсминцами, которые выходят в открытый океан, к этому континенту в три раза больше Африки. А мы ставим буйки и строим маяки", - привел сравнение Стивен Кваст.

Такое заявление Кваст сделал, выступая в Хиллсдейлском колледже. Тамже он рассказал об удивительной возможности, которой обладают американские военные. По словам генерал-лейтенанта в отставке, она позволяет перенести человека в любую точку земли. Причём в самые короткие сроки - за час. Правда, эксперты поставили под сомнение слова Кваста.