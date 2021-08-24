|
Американский генерал указал на угрозу для самолётов в Кабуле
24 августа 2021, 02:30 • 31 • В мире
В Пентагоне заявили об угрозе для самолётов США при эвакуации людей из столицы Афганистана.
В Кабуле военным транспортникам США грозит опасность. Американский генерал, глава транспортного командования Вооружённых сил США Стив Лайонс не стал вдаваться в подробности, но сделал предупреждение.
Он уточнил, что для военно-транспортных бортов, на которых людей вывозят из афганской столицы, существует значительная угроза.
Генерал указал, что транспортное командование находится на связи с центральным командованием на случай потенциальных угроз.
Ранее сообщалось, что американские пилоты придумали необычный способ разгонять афганцев, которые в приступе паники выбегают на взлётно-посадочную полосу и мешают эвакуации.
Американские военные перед эвакуационным самолётом выпускают два вертолёта "Апачи", которые пролетают на бреющем полёте, отгоняя людей мощными потоками воздуха. О том, чем ещё вызывает удивление эвакуация из Кабула, читайте на Царьграде.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 16:35
|
23 августа 2021, 01:45
|
22 августа 2021, 02:50
|
17 августа 2021, 22:45
|
17 августа 2021, 09:55
|
17 августа 2021, 14:30
|
21 августа 2021, 00:15