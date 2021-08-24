Американский генерал указал на угрозу для самолётов в Кабуле

В Пентагоне заявили об угрозе для самолётов США при эвакуации людей из столицы Афганистана.

В Кабуле военным транспортникам США грозит опасность. Американский генерал, глава транспортного командования Вооружённых сил США Стив Лайонс не стал вдаваться в подробности, но сделал предупреждение.

Он уточнил, что для военно-транспортных бортов, на которых людей вывозят из афганской столицы, существует значительная угроза.

Генерал указал, что транспортное командование находится на связи с центральным командованием на случай потенциальных угроз.

Ранее сообщалось, что американские пилоты придумали необычный способ разгонять афганцев, которые в приступе паники выбегают на взлётно-посадочную полосу и мешают эвакуации.

Американские военные перед эвакуационным самолётом выпускают два вертолёта "Апачи", которые пролетают на бреющем полёте, отгоняя людей мощными потоками воздуха. О том, чем ещё вызывает удивление эвакуация из Кабула, читайте на Царьграде.