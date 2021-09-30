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Американский генерал сообщил о секретном предложении талибов*

30 сентября 2021, 00:55  •  95 • Политика
Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи подтвердил ранее появившиеся утечки в СМИ о том, что талибы предлагали американцам взять временный контроль над Кабулом.
В США выяснили, что "Талибан"* был готов отдать временный контроль американцам над Кабулом. Информация об этой тайно договоренности ранее появлялась в прессе США, но не нашла подтверждения.
Однако глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи на слушаниях в сенате подтвердил эти слухи. По его словам, американской стороне предлагалось на время взять под контроль Кабул, чтобы обеспечить эвакуацию контингента. Но Штаты не пошли на такой шаг.
При этом, пояснил американский генерал, в случае если бы талибы помешали провести эвакуацию, им бы грозило строгое наказание.
Несмотря на слова Маккензи, многие в США после утечки о тайной договоренности раскритиковали позицию военных. как ранее отмечалось в американских медиа, если бы США согласились на предложение талибов, то это бы позволило бы эффективнее наладить процесс спасающихся от талибов эвакуации гражданских из афганской столицы.
"Талибан", талибы* - организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.

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