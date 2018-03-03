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Американский генерал: Русские нас больше не боятся

03 марта 2018, 02:54  •  282 • Политика
Пол Накасоне заявил, что Москва не ощутила на себе последствий антироссийских санкций.
Россия не боится США, санкции Вашингтона не оказали на Москву никакого сдерживающего эффекта. Такое заявление сделал американский генерал-лейтенант Пол Накасоне, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Агентства национальной безопасности.
Он подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после так и недоказанных обвинений России во вмешательстве в американские выборы, не оказали на Москву никакого эффекта. По словам генерала, русские совершенно не почувствовали на себе никаких последствий.
"Они нас не боятся", - цитирует Пола Накасоне американский телеканал ABC News.
Генерал добавляет, что русские уверены, что с ними ничего не произойдет. В этой связи Пол Накасоне ожидает, что "российские хакеры" вновь взломают выборы. На этот раз выборы в конгресс США, которые назначены на ноябрь этого года.

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