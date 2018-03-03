Американский генерал: Русские нас больше не боятся

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Пол Накасоне заявил, что Москва не ощутила на себе последствий антироссийских санкций.

Россия не боится США, санкции Вашингтона не оказали на Москву никакого сдерживающего эффекта. Такое заявление сделал американский генерал-лейтенант Пол Накасоне, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Агентства национальной безопасности.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после так и недоказанных обвинений России во вмешательстве в американские выборы, не оказали на Москву никакого эффекта. По словам генерала, русские совершенно не почувствовали на себе никаких последствий.

"Они нас не боятся", - цитирует Пола Накасоне американский телеканал ABC News.

Генерал добавляет, что русские уверены, что с ними ничего не произойдет. В этой связи Пол Накасоне ожидает, что "российские хакеры" вновь взломают выборы. На этот раз выборы в конгресс США, которые назначены на ноябрь этого года.