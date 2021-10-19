Американский генерал раскрыл сценарии падения режима Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Белоруссия может объединиться с Россией

Бывший командующий вооруженными силами США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес призвал Запад готовиться к падению правящего режима Белоруссии. Он назвал потенциальные сценарии, которые могут привести президента Александра Лукашенко к потере власти.

Бывший высокопоставленный офицер ныне занимает ключевую должность в американском Центре анализа европейской политики. Несколько лет назад он лично приезжал в Белоруссию и встречался с Лукашенко. Эксперт считает, что республика сегодня находится в зоне влияния России.

"Кремль очень внимательно следит за событиями в Белоруссии", – отметил Ходжес.



По словам генерала, существует несколько сценариев коллапса режима Лукашенко. Представитель США не исключает, что Белоруссия может объединяться с Россией. Также, по его мнению, властям республики стоит опасаться измен некоторых политиков, госпереворота и восстания народа.

Кроме того, военный специалист обратил внимание на белорусскую АЭС, которой обеспокоена Латвия. Генерал подчеркнул, что при любом развитии ситуации Западу нужно будет защитить европейских граждан.

Американский генерал уверен, что российские и белорусские вооруженные силы уже интегрировались. Он также отметил, что системы ПВО двух государств действуют совместно. Эксперт добавил, что сегодня в кабинетах власти почти не осталось сторонников независимости Белоруссии.